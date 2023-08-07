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    4. Kahvenin tadından şüphelendi! Evin her yerine gizli kamera yerleştirdi... Karısının çamaşırı suyuyla zehirlemeye çalıştığını gördü

    Kahvenin tadından şüphelendi! Evin her yerine gizli kamera yerleştirdi... Karısının çamaşırı suyuyla zehirlemeye çalıştığını gördü

    07.08.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde yaşayan Melody Felicano Johnson isimli bir kadın kocasını çamaşır suyuyla zehirlemeye çalışmaktan suçlanarak tutuklandı. Kadının zehirleme teşebbüsü eşinin sabah kahvesinin tadından şüphelenmesi ve evin her yerine gizli kameralar yerleştirmesiyle ortaya çıktı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde yaşayan Roby Johnsın isimli bir adam karısının kendisine sabah kahvesi yapmasını istedi. Hava Kuvvetleri’nde asker olarak çalışan adam karısının yaptığı kahvenin tadının her zamankinden daha farklı olduğunu anlayınca durumdan şüphelendi. Görev yerine gittiğinde termosuna test yapmaya karar veren Roby, kahvede yüksek düzeyde klor tespit etti. Karısı Melody'nin kahvesine bir şeyler döktüğünden şüphelenen adam eve gizli kamera sistemi kurdu.

    ÇAMAŞIR SUYU KOYMUŞ

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    Roby eve kurduğu güvenlik kamerası aracılığıyla eşinin her gün kahvesine çamaşır suyu koyduğunu tespit etti. Durumu polise bildiren Roby, eşinin kendisine kalacak maaşı almak için onu öldürmeye çalıştığını söyleyerek boşanma davası açtı. Melody Felicano Johnson birinci derece cinayetle suçlanarak tutuklandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    zehirlenme kahve

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