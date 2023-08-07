Kahvenin tadından şüphelendi! Evin her yerine gizli kamera yerleştirdi... Karısının çamaşırı suyuyla zehirlemeye çalıştığını gördü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde yaşayan Roby Johnsın isimli bir adam karısının kendisine sabah kahvesi yapmasını istedi. Hava Kuvvetleri’nde asker olarak çalışan adam karısının yaptığı kahvenin tadının her zamankinden daha farklı olduğunu anlayınca durumdan şüphelendi. Görev yerine gittiğinde termosuna test yapmaya karar veren Roby, kahvede yüksek düzeyde klor tespit etti. Karısı Melody'nin kahvesine bir şeyler döktüğünden şüphelenen adam eve gizli kamera sistemi kurdu.

ÇAMAŞIR SUYU KOYMUŞ

Roby eve kurduğu güvenlik kamerası aracılığıyla eşinin her gün kahvesine çamaşır suyu koyduğunu tespit etti. Durumu polise bildiren Roby, eşinin kendisine kalacak maaşı almak için onu öldürmeye çalıştığını söyleyerek boşanma davası açtı. Melody Felicano Johnson birinci derece cinayetle suçlanarak tutuklandı.