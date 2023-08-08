Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü! “Seni seviyorum” sesi sokakta yankılandı ama...

İngiltere’nin Londra şehrinin Richmond bölgesinde 28 yaşındaki Blaze Lily Wallace, 34 yaşındaki nişanlısı Samuel Mayo arasında şiddetli bir tartışma başladı. İkili alkol ve yasaklı madde kullanımının sonrasında kavga ettiler. Nişanlısına öfkelenen Wallace, önce arka bahçelerinde bulunan kürekle Mayo’ya saldırmaya çalıştı. 34 yaşındaki adam sokağa doğru koşarak kurtulmaya çalıştı ancak bu kez de Wallace elinde bıçakla onu takip etti.

“SENİ SEVİYORUM” DİYEREK YALVARDI

Nişanlısının kendisini yakalaması üzerine Mayo, genç kadına “Seni seviyorum” diyerek yalvarmaya başladı. Ancak Wallace nişanlısını göğsüne sapladığı bıçak darbeleriyle öldürdü. Olay yerine yardım için gelenlerin aksine Wallace koşarak uzaklaştı ve evinde saklandı. Polisler Wallace’i üzerinde kanlı bir hırka ve elinde bıçakla buldu.