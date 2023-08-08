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    4. Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü! “Seni seviyorum” sesi sokakta yankılandı ama...

    Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü! “Seni seviyorum” sesi sokakta yankılandı ama...

    08.08.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Londra şehrinin Richmond bölgesindeki bir sokak korkunç bir cinayete tanıklık etti. 28 yaşındaki Blaze Lily Wallace, 34 yaşındaki nişanlısı Samuel Mayo ile evlerinde kavga etmeye başladı. Nişanlı çiftin kavgası bir anda sokağa sıçradı. Wallace, nişanlısını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

    İngiltere’nin Londra şehrinin Richmond bölgesinde 28 yaşındaki Blaze Lily Wallace, 34 yaşındaki nişanlısı Samuel Mayo arasında şiddetli bir tartışma başladı. İkili alkol ve yasaklı madde kullanımının sonrasında kavga ettiler. Nişanlısına öfkelenen Wallace, önce arka bahçelerinde bulunan kürekle Mayo’ya saldırmaya çalıştı. 34 yaşındaki adam sokağa doğru koşarak kurtulmaya çalıştı ancak bu kez de Wallace elinde bıçakla onu takip etti.

    “SENİ SEVİYORUM” DİYEREK YALVARDI

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    Nişanlısının kendisini yakalaması üzerine Mayo, genç kadına “Seni seviyorum” diyerek yalvarmaya başladı. Ancak Wallace nişanlısını göğsüne sapladığı bıçak darbeleriyle öldürdü. Olay yerine yardım için gelenlerin aksine Wallace koşarak uzaklaştı ve evinde saklandı. Polisler Wallace’i üzerinde kanlı bir hırka ve elinde bıçakla buldu.

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    cinayet İngiltere

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