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    4. Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim” dedi sosyal medyayı salladı

    Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim” dedi sosyal medyayı salladı

    08.08.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Endonezya’da yaşayan ismi sadece Maria olarak açıklanan 41 yaşındaki bir kadın yakın arkadaşının oğluyla hayatını birleştirdi. 16 yaşındaki Kevin ve Maria, aralarındaki 25 yıllık yaş farkına rağmen mutlu olduklarını ve ailelerinin bu durumu oynadığını söyledi. Üstelik ikiliyi Kevin’in annesi tanıştırdı.

    Endonezya’nın Sambas Regency şehrinde ilginç bir nikah töreni gerçekleştirildi. Aralarında 25 yıllık yaş farkı bulunan 41 yaşındaki Mariana ve 16 yaşındaki Kevin evlendi. Aralarındaki yaş farkına rağmen evlilik Endonezya yasalarına göre yasadışı değil. İkilinin düğünden çekilen kareler kısa sürede sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başardı.

    KAYINVALİDE GELİNDEN 4 YAŞ KÜÇÜK

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    Gelinin en yakın arkadaşı olduğu iddia edilen damadın annesi Lisa, evlilik içi onay verdiğini söyledi. Gelinden 4 yaş küçük olan kayınvalide Maria’nın bozulan nişanından sonra kendisini daha iyi hissetmesi için oğluyla evlenmesini teklif etti.

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    Maria’nın zengin olmasının evlilik nedeni olarak gösterilmesini reddeden Lisa, oğlunun başlangıçta talebe şaşırdığını ardından hiçbir zorlama olmadan kendisinin kabul ettiğini söyledi.

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    Endonezya düğün gelin damat

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