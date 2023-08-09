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    4. Ölüm yemeği! Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda... Eski gelin dehşet saçtı

    Ölüm yemeği! Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda... Eski gelin dehşet saçtı

    09.08.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya’da 2 gün önce gerçekleştirilen aile yemeği dünya basınında gneiş yankı uyandırdı. Masada bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ettiği yemeğin ardındaki sır perdesi henüz çözülemedi. Olaya ilişkin bir cinayet soruşturması başlatılmışken şüpheli konumundaki Erin Patterson hakkında tüm iddiaları reddetti.

    48 yaşındaki Erin Patterson, 29 Temmuz'da Victoria'nın Gippsland bölgesindeki Leongatha'daki evine eski eşi Simon Patterson’un ailesini yemeğe davet etti. Yemeğe gelenler arasında Erin’in eski kayınvalidesi ile kayınpederi Gail ve Don Patterson aynı zamanda Simon’un teyzesi Gail’in kız kardeşi Heather Wilkinson ile kocası Ian vardı. 5 kişilik aile yemeğinde eski gelin Erin konukları için bir mantar yemeği hazırlamıştı.

    MANTAR ZEHİRLENMESİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

    ölüm

    Gecenin ilerleyen saatlerinde misafirler kendilerini kötü hissetmeye başlayarak fenalaştı. Aynı günün akşamında yemeğe davetli olanların hepsi aynı anda hastaneye kaldırıldı. 70 yaşındaki Gail, 66 yaşındaki Heather ve 70 yaşındaki Don hayatını kaybederken Ian’ın hastanedeki tedavisi devam ederken durumunun kritik olduğu belirtildi. Doktorlar ölüm nedeni olarak ise mantar zehirlenmesini gösterdi. Erin dışında masada bulananların mantardan zehirlenmesi polisi olaya ilişkin şüphelerini arttırdı.

    ESKİ EŞİ SON ANDA GELMEDİ

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    Erin’in eski eşinin yemeğe davetli olduğunu ve son anda işi çıktığı için katılamadığı belirtilirken çiftin iki çocuklarının yetişkinlerden farklı bir yemek yediği ortaya çıktı. Polis soruşturma kapsamında Erin’in evinde yemek yapımında kullandığı bazı malzemelere el koydu ve olay yerinde incelemelerini başlattı.

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

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    Dört kişinin şüphelenilen zehirlenme vakasının merkezinde yer alan Erin Patterson evinin önünde bir medya ordusuyla karşılandı. Basın mensuplarına suçsuz olduğunu anlatan Erin, “Ben bir şey yapmadım. Onları çok sevdim ve böyle bir olay yaşandığı için gerçekten çok üzgünüm. Olanlardan dolayı mahvoldum. Tanıdığım en iyi insanlardı” dedi.

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    Gözyaşları içinde konuşan Erin, vefat eden kayınpederi Don ve hastanede yatan eniştesi Ian’ın isimlerini karıştırarak, “Don’un üstesinden geleceğine eminim” diye konuştu.

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    Erin, mantarların nereden geldiği, kimlerin topladığı veya dört misafirine ne yemek yaptığı ile ilgili soruları yanıtlamadan olayı yaşandığı mülküne girdi.

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    cinayet Avustralya

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