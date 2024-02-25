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    4. Kirasını karşılayamayan öğrenciden ilginç çözüm: Okula uçakla gidip gelmeye başladı!

    Kirasını karşılayamayan öğrenciden ilginç çözüm: Okula uçakla gidip gelmeye başladı!

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    25.02.2024 14:24
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    Kanada'nın en büyük şehirlerinden olan Vancouver'da öğrenci olan bir kişi şehirdeki kira fiyatlarının fırlamasıyla birlikte kirasını ödeyemez duruma geldi. Tim Chen ismindeki öğrenci bu durumu düzeltmek için önceden eşine rastlanmamış bir yönteme başvurdu. Chen okula uçakla gidip geliyor...

    Kirasını karşılayamayan öğrenciden ilginç çözüm: Okula uçakla gidip gelmeye başladı!

    Türkiye'de olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde de konut kiraları aldı başını gitti. Buna bir başka örnek ise Kanada'da. Tim Chen öğrenci evinin kirası 2 bin 500 dolara çıkınca evi terk etmek zorunda kaldı.

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    AİLESİNİN YANINA YERLEŞTİ, UÇAKLA GİDİP GELİYOR

    Chen, Vancouver'a 450 kilometre uzaklıktaki Calgary'de yaşayan ailesinin yanına taşındı.

    Chen artık okula sefer ücreti 110 dolar olan uçakla gidip geliyor.

    Chen, "Ben her gün okula gitmiyorum, haftada sadece iki derste katılım zorunlu. Toplamda 3 saat dersim var ve dersten sonra otobüse binip havalimanına gidiyorum ve oradan da eve gidiyorum" dedi. Chen sıradan bir gününün böyle geçtiğini söylerken, Mayıs ayında mezun olacağını belirterek, "Mezun olduktan sonra uçakla seyahat benim için bitecek" dedi.


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    Kanada uçak öğrenci Kira
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