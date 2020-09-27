Kirasını ödeyemeyen Harika Avcı konuştu! 'Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum...'

Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edilmişti. Harika Avcı’nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti.

Bu iddialar sonrası Avcı'ya ulaşılamamış Selin Ciğerci'nin de Avcı için devreye girdiği sosyal medyada konuşulmuştu.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Harika Avcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Avcı açıklamasında şunları söyledi:

‘’Sevgili ve Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Sevenlerim;

Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiği yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim. Rica ediyorum hayatım ile ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes, içine dahil olmadıkları konularla ilgili gıyabımda yorum yapmasın. Bu tür konular ile ilgili anlayışınızı rica ederim. Basın mensuplarına ve çok kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle. İlginize çok çok teşekkür ederim.’’