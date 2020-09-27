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Kirasını ödeyemeyen Harika Avcı konuştu! 'Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 07:32 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Lerzan Mutlu'nun programında ortaya atılan iddiaya göre Harika Avcı'ya ulaşılamıyordu. İddialara göre Avcı zor zamanlar geçiriyor ve kirasını bile ödeyemiyordu. Bir döneme damga vuran Avcı sessizliğini bozdu.

Kirasını ödeyemeyen Harika Avcı konuştu! 'Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum...'

Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edilmişti. Harika Avcı’nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti.

Bu iddialar sonrası Avcı'ya ulaşılamamış Selin Ciğerci'nin de Avcı için devreye girdiği sosyal medyada konuşulmuştu.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Harika Avcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Avcı açıklamasında şunları söyledi:

Zor günler yaşayan Harika Avcı için Selin Ciğerci devreye girdi!Zor günler yaşayan Harika Avcı için Selin Ciğerci devreye girdi!

‘’Sevgili ve Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Sevenlerim;

Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyor ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiği yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim. Rica ediyorum hayatım ile ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes, içine dahil olmadıkları konularla ilgili gıyabımda yorum yapmasın. Bu tür konular ile ilgili anlayışınızı rica ederim. Basın mensuplarına ve çok kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle. İlginize çok çok teşekkür ederim.’’

Ekran Alıntısı

Harika Avcı, geçen yıl Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı’nın pansiyon parasını bile Avustralya’da yaşayan bir fanı ödemişti. Assolistlik yaptığı yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.


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