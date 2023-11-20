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  4. Kirli Sepeti dizisindeki Dilan Polat göndermesi olay oldu! O sahne sosyal medyayı salladı

Kirli Sepeti dizisindeki Dilan Polat göndermesi olay oldu! O sahne sosyal medyayı salladı

20.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan ve Cansu Tosun gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Pazar akşamları ilgiyle izlenen dizinin son bölümüne 'Dilan Polat' göndermesi damga vurdu. Kirli Sepeti'ndeki o sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Lüks yaşantıları ve gösterişli hayatlarıyla gündemden düşmeyen Polat çifti kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlamalarıyla 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

dilan polat engin polat

Her gün yeni detayların ortaya çıktığı Dilan Polat-Engin Polat hakkında soruşturma devam ediyor. Halihazırda cezaevinde olan fenomen çiftin içinde bulundukları durum tüm Türkiye'yi şoke ederken, söz konusu olay televizyon ekranlarına da sıçradı.

Kirli Sepeti 1

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisindeki Nergis karakterinin Aylin'le konuştuğu sahnede Dilan Polat'a yapılan gönderme sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kirli Sepeti 2

Gözde Seda Altuner'ın hayat verdiği Nergis'in eski kocası hakkında 'Artık o enerciii diye bağıran kadının kocasıyla koğuş arkadaşı olur.' ifadelerini kullanması herkesi şaşırttı.

Kirli Sepeti'ndeki o sahneye sosyal medyada; 'Çok iyi gönderme', 'Tam yerinde olmuş', 'Çok iyi ya' gibi yorumlar yapıldı.

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