Kirli Sepeti dizisindeki Dilan Polat göndermesi olay oldu! O sahne sosyal medyayı salladı

Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Lüks yaşantıları ve gösterişli hayatlarıyla gündemden düşmeyen Polat çifti kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlamalarıyla 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her gün yeni detayların ortaya çıktığı Dilan Polat-Engin Polat hakkında soruşturma devam ediyor. Halihazırda cezaevinde olan fenomen çiftin içinde bulundukları durum tüm Türkiye'yi şoke ederken, söz konusu olay televizyon ekranlarına da sıçradı.

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisindeki Nergis karakterinin Aylin'le konuştuğu sahnede Dilan Polat'a yapılan gönderme sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gözde Seda Altuner'ın hayat verdiği Nergis'in eski kocası hakkında 'Artık o enerciii diye bağıran kadının kocasıyla koğuş arkadaşı olur.' ifadelerini kullanması herkesi şaşırttı.

Kirli Sepeti'ndeki o sahneye sosyal medyada; 'Çok iyi gönderme', 'Tam yerinde olmuş', 'Çok iyi ya' gibi yorumlar yapıldı.







