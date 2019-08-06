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Kırmızı et tüketerek DNA’mızı yenilememiz mümkün

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kırmızı et tüketimi ile DNA yenilenmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Kırmızı et tüketerek DNA’mızı yenilememiz mümkün

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda alınacak küçük tedbirlerle bayramı daha sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu söyledi. Arslan, "Et tüketimimizin arttığı Kurban Bayramı'nda beslenmemize yapacağımız küçük dokunuşlarla bayramı daha sağlıklı geçirmek elimizde. Hatta et yerken daha hızlı bir şekilde DNA'mızı yenilemem mümkün. Et denilince aklımıza gelen ilk vitamin B12 vitaminidir. Çünkü B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan bir vitamindir. Kaynaklarına baktığımızda kırmızı et, tavuk, hindi, yumurtanın iyi kaynaklar olduğunu görüyoruz. B12 vitamini her hücre için gereklidir ancak sinir hücreleri; mide-bağırsak hücreleri gibi kendilerini sık yenileyen hücrelerin B12 ye ihtiyacı fazladır. Çünkü B12 DNA sentezi yani gen yapımı için gereklidir. Gen yapımına baktığımızda B12 ile birlikte görev alan folat, B9 diye de geçen folik asit bileşiğinin de bu süreci hızlandırdığını görüyoruz. Kurban bayramında et yerken daha hızlı bir şekilde DNA mızı yenilemek mümkün. Bunun en basit yolu da B12 vitamini olan etlerimizin yanına folik asit kaynakları dediğimiz, koyu yeşil yapraklı sebzeler, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagil grubumuz ve yeşil fasulye, bamya gibi sebzelerimizi soframızdan eksik etmemekten geçiyor. Çünkü B12 vitamini ve folik asit birlikte DNA’nın üretimini yani gen yapımını hızlandırıcı faktör olarak bir arada çalışıyorlar. Bunu unutmadan etlerimizin yanına et yemeklerimizin yanına söylediğim yazdığım grupların içerisinde ki besinlerden birine yer vererek yapmamız mümkün. Et pişirirken ortaya çıkan bazı serbest radikallerin vücuda zarar vermeden yok olmasını sağlıyorlar. Bu sebeple biberiyeye mutfağımızda yer vermekte fayda var" dedi.

TERBİYE EDİLMİŞ ETLERİ KULLANIN

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketiminde terbiye edilmiş etlerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi. Arslan, “Bir diğer önerim ise şu olacak. Özellikle marine edilmiş etler dediğimiz gibi birde dinlenmiş bir gece öncesinden terbiye edilmiş bekletilmiş köfteleri kıymaları kullanmamız bizim için daha mantıklı seçenek olacaktır. Kurban bayramında yapacağımız kavurma yerine Sivas köftesi gibi, İzmir köfte gibi, dalyan köfte gibi, terbiyeli daha sebze girilebileceği içerisine daha keyifle tüketilebilecek et grubunu köfte grubunu tüketmek bizim için daha doğru daha akılcı bir tercih olacaktır" dedi.

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