Kırmızı et tüketerek DNA’mızı yenilememiz mümkün

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda alınacak küçük tedbirlerle bayramı daha sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu söyledi. Arslan, "Et tüketimimizin arttığı Kurban Bayramı'nda beslenmemize yapacağımız küçük dokunuşlarla bayramı daha sağlıklı geçirmek elimizde. Hatta et yerken daha hızlı bir şekilde DNA'mızı yenilemem mümkün. Et denilince aklımıza gelen ilk vitamin B12 vitaminidir. Çünkü B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan bir vitamindir. Kaynaklarına baktığımızda kırmızı et, tavuk, hindi, yumurtanın iyi kaynaklar olduğunu görüyoruz. B12 vitamini her hücre için gereklidir ancak sinir hücreleri; mide-bağırsak hücreleri gibi kendilerini sık yenileyen hücrelerin B12 ye ihtiyacı fazladır. Çünkü B12 DNA sentezi yani gen yapımı için gereklidir. Gen yapımına baktığımızda B12 ile birlikte görev alan folat, B9 diye de geçen folik asit bileşiğinin de bu süreci hızlandırdığını görüyoruz. Kurban bayramında et yerken daha hızlı bir şekilde DNA mızı yenilemek mümkün. Bunun en basit yolu da B12 vitamini olan etlerimizin yanına folik asit kaynakları dediğimiz, koyu yeşil yapraklı sebzeler, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagil grubumuz ve yeşil fasulye, bamya gibi sebzelerimizi soframızdan eksik etmemekten geçiyor. Çünkü B12 vitamini ve folik asit birlikte DNA’nın üretimini yani gen yapımını hızlandırıcı faktör olarak bir arada çalışıyorlar. Bunu unutmadan etlerimizin yanına et yemeklerimizin yanına söylediğim yazdığım grupların içerisinde ki besinlerden birine yer vererek yapmamız mümkün. Et pişirirken ortaya çıkan bazı serbest radikallerin vücuda zarar vermeden yok olmasını sağlıyorlar. Bu sebeple biberiyeye mutfağımızda yer vermekte fayda var" dedi.