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Kırmızı halı açıldı

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SİNEMA TV  | 04.01.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bu yıl 76’ncı kez düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) için geri sayım başladı.

Kırmızı halı açıldı

Yılın merakla beklenen ilk ödül töreni Altın Küre (Golden Globes), 76’ıncı kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenecek olan 76. Altın Küre Ödül Töreni’nin sunucuları Sandra Oh ve Andy Samberg, kırmızı halıyı açarak tören hazırlığını tamamladı.

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Sunucular Sandra Oh ve Andy Samberg Beverly Hills’teki Beverly Hilton Hotel’deki yerlerini aldılar. Tören öncesi basınla bir araya gelen sunucular, sembolik olarak gecenin kırmızı halısını yuvarlayarak alanı törene hazır hale getirmiş oldu.

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The Killing Eve dizisinin yıldızı Sandra Oh ile Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andy Samberg, bu yıl 76. Altın Küre Ödülleri’ni birlikte sunarken, Oh aynı zamanda rol aldığı diziyle drama türünde En İyi Kadın Oyuncu adayı.

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Sunucular, basının karşısına, bu yılın Altın Küre Elçisi seçilen Idris Elba’nın kızı Isan ile birlikte çıktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Sandra Oh, Fendi imzalı elbisesi, Christian Louboutin ayakkabıları ve Alison Lou tasarımı küpeleriyle ödül gecesi taşıyacağı şıklığa dair işaret vermiş oldu.

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Altın Küre Ödülleri Golden Globes Sandra Oh Andy Samberg

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