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Kırmızı Kamyon bu akşam başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. bölüm

31.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon bu akşam ilk bölümü ile izleyicilerle buluşacak. İtfaiyecilerin hayatını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Aslı Orcan, Deniz Hamzaoğlu, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat ve Melisa Akman başrollerde oynuyor. Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak olan Kırmızı Kamyon'un yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV'de.

Kırmızı Kamyon bu akşam başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. bölüm

Aksiyon ve dramı bir araya getiren hikayesiyle ekranlara damga vuracak olan Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerimizin hayatları ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atmış olacak.

KIRMIZI KAMYON FRAGMANI

KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜM 1. FRAGMAN

KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN

KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜM 3. FRAGMAN

KIRMIZI KAMYON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kırmızı Kamyon bu akşam başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. bölüm

Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm’ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir.

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm’ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.

Kırmızı Kamyon bu akşam başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. bölüm

Uğur’un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur’un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm’ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur’la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

Kırmızı Kamyon bu akşam başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. bölüm

Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.

Kırmızı Kamyon bu akşam başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. bölüm

Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm’ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur’un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.


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