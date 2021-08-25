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Kırmızı kategorideki tek il olan Şanlıurfa'da aşılı vatandaşlardan aşısızlara tepki

25.08.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de, en az bir doz koronavirüs aşısı olma oranında yüzde 53,1 ile kırmızı kategorideki tek kent olan Şanlıurfa’da aşı olan vatandaşlar aşı olmayanlara tepki gösterdi. Yaşanan durumun kent için utanç verici olduğunu belirten aşılı vatandaşlar, aşı yaptırmayan herkesin aşı olmasını istedi.

Kırmızı kategorideki tek il olan Şanlıurfa'da aşılı vatandaşlardan aşısızlara tepki

Türkiye’de, en az bir doz koronavirüs aşısı vurulma oranında yüzde 53,1 ile kırmızı kategorideki tek kent olan Şanlıurfa'da virüsle mücadele çalışmaları sürüyor. Covid-19 aşısında 18 yaş ve üstünde en az bir doz vurulma oranıyla tek kırmızı il olan Şanlıurfa’da aşısını olan vatandaşlar, aşı olmayan vatandaşlara tepki göstererek aşı olmaya davet etti. Aşı olan vatandaşlar, çevrelerinde yakın akrabalarının aşı olmayarak hayatını kaybettiklerini ifade ederek, hem çocuklarının eğitimi hem de sağlıkları için herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

"HASTANEYE CENAZEMİZ İÇİN DEĞİL AŞI İÇİN GİDELİM"

Aşı olan vatandaşlardan Namık Kemal Ergün, “Bugün çevremizde 18 yaşında, 32 yaşında, 45 yaşında vefat eden insanlarımız var. Yani bunların vefat etme sebepleri ya aşı olmamışlar ya da bir şekilde kendilerini koruyamamışlar. Genelde de aşı olmayanlarla birinci dozu tek olanların vefat ettiklerine şahit oluyoruz. Ya da hastalığa yakalandıklarını görüyoruz. Dünya bu aşıyı yaptırıyor. Yani bundan korkacak bir şey yok. Ben de ilk başlarda yaptırmıyordum, şimdi güzel bir bilinçlendirme yaptılar. Biz de anladık ki bu iş gerçekten aşıyla atlatabileceğimiz bir durum haline geldi. Urfalılara buradan sesleniyorum. Yani aşı olmayıp Allah korusun hastaneye cenazeleri geleceğine sağ salim gelip aşınızı olun. Bu durum daha iyi olacaktır. Yani bir yakınınızı kaybetmeden bence gelip aşınızı olun diyorum” dedi.

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"KORONA HARİTASINDA ŞANLIURFA'YI KIRMIZI GÖRMEK UTANÇ VERİCİ"

Üç doz aşısını da yaptığını belirten vatandaşlardan Mehmet Kaşıkçıoğlu ise “Ben 3 doz aşımı da oldum. Aşı olmayanlar da bir an önce aşısını olsunlar. Yani Türkiye’nin korona haritasında Şanlıurfa’yı kırmızı görmek bizim için utanç verici bir durumdur. Ben şahsen bu durumdan dolayı utanıyorum. Ben çocuklarıma dahi aşı yaptırdım. Çevremi de zorluyorum. Herkesin çevresine karşı sorumluluk almasını bekliyorum. Bir an önce bu kırmızı kategoriden çıkalım” ifadelerini kullandı.

Bazı aşı olmayan gençler ise çevrelerinde yakınlarının öldüğünü gördükten sonra fikirlerinin değiştiğini ve aşı olmaya karar verdiklerini söyledi.

(İHA)

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