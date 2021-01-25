Kırmızı Oda 22. yeni bölümde Erkan Petekkaya sürprizi! Kırmızı Oda'da Sadi kim?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi yeni bölümüyle 29 Ocak Cuma akşamı TV8’de olacak. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda'ya yeni bölümde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya da katılıyor. Kırmızı Oda'da Boncuk ve Kumru gibi karakterlerin hikayesinin ardından bu defa Sadi'nin öyküsü başlayacak.

KIRMIZI ODADA SADİ KİM?

Kliniği ilk kez ziyaret eden ve bir süredir iyi olmadığı söylenen Sadi, kendi deyişiyle 'Delikanlı Sadi', Doktor Hanım ve doktor Piraye'yi ilk bakışta korkutacaktır. Lüks ve karanlık bir hayatı var gibi görünen Sadi'nin belindeki silah doktorlara korkuyu yaşatan detay olacaktır.

