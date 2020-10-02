Kırmızı Oda Ahmet kimdir? Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli?

Emre Kınay Kırmızı Oda dizisiyle yeniden gündeme geldi. 5 Mart 1970 doğumlu olan ünlü oyuncu şu an 50 yaşında. İstanbul doğumlu olan ünlü isim, Dostlar Tiyatrosu ve Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi çok sayıda toplulukta görev yaptı. Aynı zamanda çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. İlk olarak Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf karakteri ve reyting rekorları kıran Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa karakteriyle tanınan Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro’da oyunlar sergilemeye devam ediyor.

Cuma akşamları ekranlara gelen ve etkileyici hikayelerin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisi birbirinden ünlü oyuncuları ağırlamaya devam ediyor. Son olarak birbirinden popüler dizilerle televizyon izleyicilerinin ekranlarda görmeye alışık olduğu Emre Kınay , Kırmızı Oda’da rol aldı. Bu nedenle Kırmızı Oda Ahmet kimdir sorusu sorulmaya başlandı. Dizide Ahmet karakterini canlandıran ünlü isim araştırılıyor. Peki, Emre Kınay kaç yaşında ? Emre Kınay nereli ? İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...

Emre Kınay oynadığı diziler ile şöhretini arttırdı ve çok sayıda hayran kazandı. Özellikle İclal Aydın ile beraber başrolünü paylaştığı İki Aile dizisi de tanınmasında büyük bir rol oynadı. Emre Kınay dizileri arasında Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Dürüye’nin Güğümleri, Berivan, Sevgili Geçmiş, Vurgun ve Güneşin Kızları dizileri de bulunuyor. Kınay 2019 senesinde Türkiye Yerel Seçimleri’nde İyi Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday gösterildi. Ancak Emre Kınay seçimi kazanamadı.

Emre Kınay eşi de merak ediliyor. Ünlü oyuncu 2003 senesinde Emine Ün ile evlendi ve çift 2009 yılında yollarını ayırdı. Emre Kınay kızı da araştırılıyor. Çiftin bu evlilikten Duru adında bir kızları dünyaya geldi. Kınay, 20. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Kara Sohbet’teki rolüyle Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü ve 23. İstanbul Film Festivali’nde İnşaat filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

KIRMIZI ODA AHMET KİMDİR?

Emre Kınay son olarak Kırmızı Oda dizisinde Piraye’nin danışanı olan Ahmet rolünü canlandırdı. Ahmet karakteri Piraye’ye eşini aldattığını ve bundan pişman olduğunu anlattı. Eşini aldattıktan sonra başka bir kadınla evlenen ve şu an eski eşine dönmek isteyen Ahmet karakteri sosyal medyada gündem oldu. Emre Kınay'ın canlandırdığı Kırmızı Oda Ahmet karakteri sosyal medyada çok konuşuldu. Ahmet'in danışanı olan Piraye ise Ahmet hayatıyla ilgili detayları anlattıkça flaskback'ler ile kendi geçmişinde yaşadığı aldatılma ve boşanma olaylarını hatırladı.

