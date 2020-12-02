Kırmızı Oda dizisine sürpriz transferler! Burcu Biricik ve Sevinç Erbulak Kırmızı Oda'da hangi rollerde oynayacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 14. yeni bölümüyle 4 Aralık Cuma akşamı TV8’de olacak. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda'da sürpriz isimler rol alacak. Kırmızı Oda'da da Alya karakterini canlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan Melisa Sözen geçtiğimiz hafta diziden ayrılmıştı.

Kırmızı Oda’nın kadrosuna bu hafta konuk olarak ünlü oyuncular Sevinç Erbulak, Burcu Biricik ve Elif Ceren Balıkçı katılıyor.

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Doktor Hanım; Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit’i kaybettiği günü anlatan Selvi’nin (Sema Keçik) acısına ortak olur.



Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra’da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz’in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram’ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım’la görüştürür.