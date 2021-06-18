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Kırmızı Oda neden sezon finali yapıyor? O isim diziden ayrıldı! İşte Kırmızı Oda'nın sezon finali bölümü...

18.06.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan sevilen dizi Kırmızı Oda bu akşam ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali yapacak. İzleyiciler Kırmızı Oda neden sezon finali yapıyor sorusunu merak ediyor. Ayrıca yeni sezonda diziden ayrılan bir oyuncunun ayrılık haberi de dizinin takipçilerini üzdü. Sezon finali bölümü için Masumlar Apartmanı dizisinden sürpriz bir isim de diziye konuk oldu. Peki Kırmızı Oda neden sezon finali yapıyor? İşte Kırmızı Oda'nın sezon finali bölümü...

Kırmızı Oda neden sezon finali yapıyor? O isim diziden ayrıldı! İşte Kırmızı Oda'nın sezon finali bölümü...

Her Cuma TV8'de yayınlanan ve reytingleri oldukça yüksek olan dizi Kırmızı Oda bu akşam ekrana gelecek olan 42. bölümüyle sezon finali oluyor. İzleyiciler Kırmızı Oda neden sezon finali yapıyor sorusunu araştırmaya koyuldu. Yeni sezonda sevilen diziden önemli bir ismin de ayrıldığı öğrenildi. Peki Kırmızı Oda neden sezon finali yapıyor?

KIRMIZI ODA NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

İzleyicileri ekrana kilitleyen dram içerikli ve dikkat çeken senaryosuyla ilgiyle takip edilen Kırmızı Oda dizisi 42. bölümüyle bu sezon ekranlardaki macerasını tamamlıyor. Önümüzdeki sezon 43. yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Kırmızı Oda, bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin takipçileri ise Kırmızı Oda neden sezon finali yapıyor sorusunu merak ediyor. Dizinin ekibinin yoğun tempo nedeniyle mola vermek istediği ve kısa bir aranın ardından dinlenip çekimlere daha iyi dönmek istediği düşünülüyor.

SEZON FİNALİNDE SÜRPRİZ BİR İSİM KONUK OLUYOR!

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Bu akşam sezon finali olacak olan Kırmızı Oda’nın 42. bölümünde Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren oyuncu Merve Dizdar da yer alıyor. Dizdar’ın sezon finali bölümü için diziye konuk oyuncu şeklinde katılacağı ifade edildi. Dizdar, dizide Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı karakter olan Gülben karakterini canlandıracak.

SADİ DİZİYE VEDA EDİYOR!

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Kırmızı Oda’da Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya, dizinin sezon finalinde diziden ayrılıyor. Petekkaya, sosyal medya sayfası üzerinden yapmış olduğu bir paylaşım ile diziden ayrılacağını açıkladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapacağı açıklanmıştı. Kırmızı Oda’nın yeni sezona 43. bölümüyle Eylül ayında devam etmesi planlanmakta.

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TV8 Kırmızı Oda dizisi
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