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Kırşehir'de de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

02.08.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de, ormanlık alanlara ve ağaçlandırma sahalarına girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Kırşehir'de de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kırşehir İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişle ilgili karar aldığı belirtildi.

Görevliler hariç hiçbir maksatla ormanlara giriş yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çamlıktepe Ormanı (100. Yıl Atatürk Parkı mesire alanı hariç), Boyalık, Halaçlı, Göllü, Hacı Hasanlı, Beşikli, Gölcük, Kırdök, Küçük Abdi Uşağı, Pekmezci, Hacıfakılı ve Kösefakılı, Kırşehir Kent Ormanı hariç Aşıkpaşa, Kındam (Kervansaray Dağları), Müderris, Bayındır, İsahocalı, Çayağzı, Maliye Ormanı, Derindere, Mucur, Tepesidelik, Akçaağıl, Yel Değirmeni, Karıncalı, Ötüken, Başköy, Çağırkan, Kaman Yeniyapan, Kurtbeli Yeniyapan, Koçtepesi, Güzler, Karahıdır, Kargınyenice, Ömerhacılı, Boztepe, Karacaören, Demirli, Kurancılı, Sıdıklı Kumarkaç, Ulupınar, Özbağ, Karakurt, Ömerkahya, Aksaklı, Kızılağıl, Solaklı, Rışvan, Gümüşkümbet, Dalakçı, Seyfe, Budak, Güzyurdu ağaçlandırma sahaları ile her türlü devlet ormanına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştır."

22 İLDE YASAK KARARI

Daha önce de İstanbul, Gaziantep, Çanakkale, Bursa, Niğde, Denizli, Batman, Hatay, Uşak, Kırklareli, Gümüşhane, Çankırı, Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Edirne, Tekirdağ, Karabük, Samsun, Mersin, Şanlıurfa ve Antalya'da ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.

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yangın Kırşehir
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