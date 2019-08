Kirsten Dunst, Brad Pitt’le öpüşmesinin iğrenç olduğunu söyledi

Başarılı oyuncu Kirsten Dunst, yıllar sonra Interview With the Vampire hakkında konuştu. Başrollerini Tom Cruise, Brad Pitt ve Kirsten Dunst'ın yer aldığı film, yıllar sonra Dunst’ın yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.

Örümcek-Adam serisi, Melancholia, Marie Antoinette, The Virgin Suicides, The Beguiled, Fargo gibi yapımların yıldız ismi Kirsten Dunst, çocukluğunda rol aldığı Interview With A Vampire hakkında yıllar sonra konuştu. Filmde salgın nedeniyle ölmek üzere olan küçük bir kız çocuğunu canlandıran Dunst, Brad Pitt’in canlandırdığı Lous tarafından vampire dönüştürülüyordu. Brad Pitt ve Kirsten Dunst ikilisinin bir de öpüşme sahnesi vardı. O dönemde Dunst 11 yaşındayken, Pitt 30 yaşındaydı. Şimdilerde 37 yaşında olan güzel oyuncu, o öpüşme sahnesi hakkında şu sözleri sarf etti: "İğrençti. Bu söylediğimin yanındayım. Eğer 11 yaşımdayken bunun harika olduğunu düşünseydim, olay çok daha tuhaf hale gelirdi. Siz de bende bir sorun olduğunu düşünürdünüz. Bana karşı çok iyilerdi. Bu film daha önce deneyimlediğim hiçbir şeye benzemiyor - çektiğimiz yer nedeniyle belki Marie Antoinette olabilir.- Artık böyle filmler yapmıyorlar."

Kirsten Dunst'ın açıklama yaptığı Interview With A Vampire filminin konusu ise şöyleydi: Korku edebiyatının önemli isimlerinden Anne Rice’ın romanından uyarlanan film, karizmatik vampir Lestat ve onun tarafından ısırılarak vampir olan soylu Louis’in maceralarını konu alıyor. Vampirliğe alışamayan Louis, açlığını gidermek için insan öldürememektedir. Bu durumu çözebilmek için Lestat, küçük bir kızı da vampir yapar.