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  4. Kış geri geldi! Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, vatandaşlar şaşkın...

Kış geri geldi! Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, vatandaşlar şaşkın...

20.05.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da bu sabah başlayan yağmur yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki bazı köyler beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kış geri geldi! Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, vatandaşlar şaşkın...

Ağrı'da etkili olan soğuk ve yağmurlu hava kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı'nın 1925 metre rakımlı Diyadin ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin özellikle yüksek bölgelerindeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.

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Rahmankulu, Taşkesen, Hacıhalit, Yolcupınar köylerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meraya götürülen küçükbaş hayvan sürüleri geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarında yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.

(DHA)

Mayıs ayında kar yağdı! Her yer beyaza büründüMayıs ayında kar yağdı! Her yer beyaza büründü


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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ağrı
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