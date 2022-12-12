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Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

09.12.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış soğuk yüzünü göstermeden evinizde kıyı köşe temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Yazdan kalma tozu kiri evinizden arındırabilmeniz için kaliteli temizlik ürünlerine ihtiyaç duyuyorsanız en iyi temizlik malzemelerini bir araya getirdik. Gelin kireç çözücüden tül temizleyiciye, halı yıkama makinesinden lavabo açıcıya kadar temizlik işlerinizi kolaylaştıracak ürünleri birlikte inceleyelim.

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

Yaşam alanınızda derinlemesine bir temizliğin vakti gelmiş olabilir. Özellikle evde küçük çocuklar ve evcil hayvanlar varsa derinlemesine temizliği kış soğuk yüzünü iyice göstermeden yapmakta fayda var. Bu konuda işlerinizi kolaylaştıracak ve hızlandıracak temizlik ürünlerine ihtiyaç duyuyorsanız listelediğimiz on ayrı temizlik ürününe göz atabilir, ihtiyacınız olanı güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, hazırsanız başlıyoruz!

1. Lekelerin düşmanı: Mucizevi Oxi Leke Çıkarıcı Sprey

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

Hem renkli hem beyaz çamaşırlarınızdaki ya da herhangi bir ev tekstil ürününüzdeki lekeleri Mucizevi Oxi Leke Çıkarıcı Sprey ile kolayca çıkarabilirsiniz. Vegan bir ürün olan temizlik malzemesi, dökülen katı ya da sıvı lekeleri anında giderir. Böylece gün içerisinde üzerinize bir şey dökülürse kıyafet değişimine gerek kalmadan lekelerden hızlıca kurtulabilirsiniz. Ürünü bir kere denedikten sonra ondan vazgeçemeyeceksiniz!

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2. Yerleriniz pırıl pırıl olsun: Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

Evinizin yüzeyini eğilmeden ve yüzeye elinizi sürmeden rahatlıkla temizlemeniz için tasarlanan Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti ile tüm yüzeyleri kısa sürede pırıl pırıl yapabilirsiniz. Özel tasarım, üçgen paspas başlığı ile evinizde temizlemesi zor olan duvar köşelerini rahatlıkla silebilirsiniz. Pedallı yapısı ile paspas başlığını yıkayıp rahatça fazla suyunu atabilirsiniz. İhtiyaç durumunda paspas başlığını çamaşır makinesinde orta derecedeki sıcaklıklarda yıkayabilirsiniz.

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3. Evinizdeki yardımcınız: Bissell Spotclean Pro Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

Halı ya da koltuklar, temizlemesi en zor yüzeyler. Eğer bu ürünlerin temizliği için iyi bir makine arayışındaysanız Bissell Spotclean Pro Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi, tam size göre! Hafif ve portatif ürün, yüksek temizleme gücüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kolay doldurulup boşaltılan haznesiyle pratik kullanım sunuyor. 1,5 metre uzunluğundaki hortumu ise temizlik sırasında hareket özgürlüğü sağlıyor.

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4. Tüy sorununa son: Anadolu Saray Çarşısı Ahşap Saplı Demir Elbise Tiftik ve Tüy Toplama Aleti

Adsız tasarım - 2022-12-09T154348.910

Evinizi tüylü dostlarınızla paylaşıyorsanız onların tüy bakımını ne kadar aksatmasınız da halıda, koltukta, yatakta hatta kıyafetinizde kedi ve köpek tüyleri bulmak kaçınılmaz. Sizi bu sorundan kurtaracak Anadolu Saray Çarşısı Ahşap Saplı Demir Elbise Tiftik ve Tüy Toplama Aleti ile tüylerden kolayca kurtulabilirsiniz. Özel tasarımıyla kolay kullanılan ürün, topladığı tüyleri haznesinde biriktiriyor. Üstelik ürün; sadece tüy toplamakla kalmıyor, yüzeyleri tozlardan da arındırıyor.

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5. Zorlu yağ lekeleri için harika bir çözüm: Cif Power & Shine Sprey Temizleyici Mutfak Yağ Çözücü

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

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Ocak, fırın, mangal ızgarası gibi ürünlerde biriken yanmış yağ artıklarından Cif Power & Shine Sprey Temizleyici Mutfak Yağ Çözücü ile kolayca kurtulabilirsiniz. Ürünü, kullanmak istediğiniz yüzeye sıkıp etkili bir sonu için birkaç dakika beklemelisiniz. Daha sonra temiz bir bezle yüzeyi silip durulayabilirsiniz. Derinlemesine temizlik sağlarken hem parlaklık hem hoş bir koku kazandıran ürün için mutfağınızda yer açmaya ne dersiniz?

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6. Pencerelerinize göz alıcı ışıltı kazandırın: Clin Pırlanta Parlaklığı 500 ml Cam Temizleyici

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

Kış aylarına girmeden dip köşe ev temizliği yapacaksanız pencerelerinizi de elden geçirmelisiniz. Bunun için kaliteli bir ürüne ihtiyacınız varsa Clin Pırlanta Parlaklığı 500 ml Cam Temizleyici’yi deneyebilirsiniz. Ürün hem camları lekelerden arındırıyor hem onlara parlaklık kazandırıyor. Pencerelerinizi ışıl ışıl yapacak bu özel geliştirilmiş ürünü duş kabini, cam vitrin ve sehpa gibi yüzeyler için de kullanabilirsiniz

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7. Kireçli yüzey kalmasın: Vim Sirkeli Kireç Çözücü

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

Mutfaktaki kireçli ürünlerinizin temizliğini kezzap içermeyen Vim Sirkeli Kireç Çözücü ile yapabilirsiniz. Ürün, derinlemesine temizlik sağlarken aynı zamanda yüzeylerin parlamasına da yardımcı oluyor. Temizleyici gücünü sirkeden alan kireç çözücü, su ile temasın yoğun olduğu tüm alanlarda etkili bir temizlik sağlıyor. Kireç çözücüyü, lavabo dışında, çaydanlık gibi kireç tortusu biriken ürünlerinizde de kullanabilirsiniz.

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8. Tülleriniz ilk günkü gibi görünsün: Vanish Kosla Gold Tül Temizleyici Toz + Parlatıcı

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

Kışa girmeden önce perdelerde de temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Zamanla sararmış ya da grileşmiş tüllerinizi ilk günkü beyazlığına ya da parlaklığına geri döndürmek isterseniz Vanish Kosla Gold Tül Temizleyici Toz + Parlatıcı'ya bir şans verebilirsiniz. Temizleyici ve parlatıcıdan oluşan set, tüllerinizi yıpratmadan temizler. Parlatıcı 10, toz temizleyiciyi ise 20 adet tülü temizleyebilir.

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9. Tıkanmış giderler için etkili çözüm: Cillit Bang Turbo Hijyenik Jel Lavabo Açıcı

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

Eğer lavabonuz sık sık tıkanıyorsa kaynar su gerektirmeyen ve içerisinde amonyak gibi rahatsız edici, kokulu madde bulunmayan Cillit Bang Turbo Hijyenik Jel Lavabo Açıcı’yı mutlaka denemelisiniz. Lavabo borusunda biriken kiri, pası ve kireci söküp atan jel ürünü; tıkalı bölgeye boşaltarak beş dakika bekleyip suyla durulamanız yeterli. Tıkanmış giderinizin tamamen açıldığını ve kötü kokuların kaybolduğunu görebilirsiniz. Ürün, borulara herhangi bir zarar da vermiyor.

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10. Yeni nesil temizlik ürünü: Stardrops Evrensel Macun

Kış temizliği hala yapmadıysanız mutlaka edinmeniz gereken temizlik ürünleri

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Zorlu lekelerin üstesinden gelen, fenomen temizlik ürünlerinden Stardrops Evrensel Macun; kış temizliği için evinizde bulundurmanız gereken ürünlerden biri. Banyodan mutfağa pek çok alandaki kiri ve pası kolayca çıkarmanıza yarayan bu özel geliştirilmiş ürün ile temizlik işleri artık çok daha kolay. Macun formundaki temizlik ürünü, akmadan kolayca uygulanıyor. Harika, değil mi?

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