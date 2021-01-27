HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

27.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." ifadesinde bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin 'Kısıtlamalar kalkacak mı?' sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısına işaret ederek, "Kısıtlamalarla ilgili son durumu kabine toplantısı sonrası açıklarız" dedi. Kabine toplantısının tarihi ise henüz bilinmiyor.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Kısıtlamalarla ilgili olarak bilim kurulu üyelerinden gelen son açıklamalarda kademeli olarak bazı esnetmelerin, vaka sayılarına bakılarak yapılabileceği belirtiliyordu. Hafta sonu yasağının bir güne düşmesi, saat 21:00'de başlayan hafta içi sokak kısıtlamasının saatinin ileriye çekilmesi, kafe/restoran gibi işletmelerin HES kodu ile yerinde hizmet verebilmeleri gibi gündemler kulislerde konuşulanlar arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşmeKılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme
Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli hali dikkat çekti! İşte CHP liderinin sert üslubunun nedeni

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli hali dikkat çekti!

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye katılacağı iddia edilen 3 vekille görüştü

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Ve 100 yıl sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Ve 100 yıl sonra...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.