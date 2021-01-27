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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

27.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Kamuoyuyla paylaştığımızda ülkemizi 2023 ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler olduğu görülecektir." dedi. Erdoğan erken seçim iddialarıyla ilgili "Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar bekleyeceksin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti'nin girdiği her seçimden güçlü çıkmasının sırrı milletle kurduğu bağdır. Türkiye'nin son 18 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor. Ama eski Türkiye'de yaşamamış, sıkıntıları çekmemiş, baskılara maruz kalmamış gençlerimize bu kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin demokrasi ve ekonomide çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere tüm bunları mukayeseli olarak anlatmamız şarttır.

Türkiye'nin önünde yapılacak çok şey var. Yürütmede bizim yapmamız gereken çok şey var, yasamada sizin yapacağınız çok şey var. Meclis gündeminde önceden kalan yasama çalışmalarını sizler zaten iyi biliyorsunuz.

REFORM ÇALIŞMALARI

Yakında, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler olduğu görülecektir.

AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür.

"TEK VAATLERİ ERDOĞAN'I İNDİRMEK"

Sizlerden şimdiden sıkı bir çalışma dönemine hazır olmanızı istiyorum. Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez.

Türkiye'yi nereye getireceğini söyleyemeyen kadroları kifayetsiz hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. İnşallah 2023'te bir kez daha sandıktan zaferle çıkacağız.

"İŞİ PİŞKİNLİĞE VURUYORLAR"

CHP yöneticileri, kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık skandallarının üzerini örtmek için hem bize, hem milletimize olan hakaretlerinin dozunu sürekli artırmaya başladı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali, milletimizin önüne çıkıp özeleştiri yapacak, özür dileyecek, içlerindeki tecavüzcülerden, tacizcilerden, hırsızlardan hesap soracak yerde, işi pişkinliğe vuruyorlar.

Karşımızdaki zat, sanayiyi, teknolojiyi, tarımı, ticareti, ihracatı, finansı, devletin kurumlarının ve özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi bilgiyle değil, sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerledir.

MİLİTAN TEPKİSİ: HERKES DAVA AÇMALI

Bu ara bir militan lafı tutturdular. Sermaye bu. Bunlara göre cumhurbaşkanı militan, hamkim, savcı, vali, kaymakam, tüm askerler militan. Diplomatlar militan. Milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'i militan. Peki kendileri ne? Terör örgütü mensuplarına 'arkadaşlar' demek bunların meşrebinde kibarlık. Kendilerinden olmayan herkese militan demek bunlara göre şeref göstergesi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bu zihniyeti ve sergilediği pespayeliği Türkiye'nin son dönemdeki imtihanı olarak görüyoruz. Nice imtihanları başarıyla atlatan, nice engelleri ezip geçen, nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan milletimiz, elbette ilk seçimde bunlara da bir güzellik yapacaktır.

Bunlar yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ki sanıyorlar buradan bir şey toplarız. Buradan size ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar bekleyeceksin."

KAFE VE RESTORANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız

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