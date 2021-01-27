Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti'nin girdiği her seçimden güçlü çıkmasının sırrı milletle kurduğu bağdır. Türkiye'nin son 18 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor. Ama eski Türkiye'de yaşamamış, sıkıntıları çekmemiş, baskılara maruz kalmamış gençlerimize bu kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin demokrasi ve ekonomide çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere tüm bunları mukayeseli olarak anlatmamız şarttır. Türkiye'nin önünde yapılacak çok şey var. Yürütmede bizim yapmamız gereken çok şey var, yasamada sizin yapacağınız çok şey var. Meclis gündeminde önceden kalan yasama çalışmalarını sizler zaten iyi biliyorsunuz. REFORM ÇALIŞMALARI Yakında, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler olduğu görülecektir.

AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür. "TEK VAATLERİ ERDOĞAN'I İNDİRMEK" Sizlerden şimdiden sıkı bir çalışma dönemine hazır olmanızı istiyorum. Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez. Türkiye'yi nereye getireceğini söyleyemeyen kadroları kifayetsiz hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. İnşallah 2023'te bir kez daha sandıktan zaferle çıkacağız. "İŞİ PİŞKİNLİĞE VURUYORLAR" CHP yöneticileri, kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık skandallarının üzerini örtmek için hem bize, hem milletimize olan hakaretlerinin dozunu sürekli artırmaya başladı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali, milletimizin önüne çıkıp özeleştiri yapacak, özür dileyecek, içlerindeki tecavüzcülerden, tacizcilerden, hırsızlardan hesap soracak yerde, işi pişkinliğe vuruyorlar.