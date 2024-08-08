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    4. Kıskanç koca cinnet getirdi! Karısına bomba yutturdu... Polisler karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü

    Kıskanç koca cinnet getirdi! Karısına bomba yutturdu... Polisler karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 13:58
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    Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde sarhoş olan 54 yaşındaki Yon isimli bir adam kıskançlık krizine girince eşini canice katletti. Eşinin boğazına bomba yerleştiren adam ölümünü anbean izledi. Komşuların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 53 yaşındaki Luen isimli kadının kafası parçalanmış haldeki cansız bedenini buldu. Yon ise cinayet suçlamalarını reddetti.

    Kıskanç koca cinnet getirdi! Karısına bomba yutturdu... Polisler karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde 54 yaşındaki Yon isimli bir adam karısının ağzına bomba yerleştirerek onu öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri Luen'in cansız bedenini buldu. Kafası parçalanan ve dişleri odanın zeminine yayılan Luen'in eşi suçlamaları reddetti. Yon, uyandığında karısının ölü olduğunu iddia etti. Bir davetsiz misafirin karısını öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi.

    Bölgede yaşayan komşular ifadelerinde Yon'un sarhoşken karısıyla sık sık tartıştığını ve çok kıskanç olduğunu dile getirdi.

    hdh

    Polis, ölüm nedenini belirlemek için Luen'in cesedini otopsi için hastaneye kaldırdı. Memurlar Yon'u daha fazla sorgulayacak ve olay yerinde daha fazla kanıt arayacak.

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    cinayet Tayland kıskançlık
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