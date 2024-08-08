Kıskanç koca cinnet getirdi! Karısına bomba yutturdu... Polisler karşılaştığı manzara karşısında dehşete düştü

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde 54 yaşındaki Yon isimli bir adam karısının ağzına bomba yerleştirerek onu öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri Luen'in cansız bedenini buldu. Kafası parçalanan ve dişleri odanın zeminine yayılan Luen'in eşi suçlamaları reddetti. Yon, uyandığında karısının ölü olduğunu iddia etti. Bir davetsiz misafirin karısını öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi.

Bölgede yaşayan komşular ifadelerinde Yon'un sarhoşken karısıyla sık sık tartıştığını ve çok kıskanç olduğunu dile getirdi.

Polis, ölüm nedenini belirlemek için Luen'in cesedini otopsi için hastaneye kaldırdı. Memurlar Yon'u daha fazla sorgulayacak ve olay yerinde daha fazla kanıt arayacak.