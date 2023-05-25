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  4. Kıskanç koca eşine yıllarca işkence yaptı! Saçlarını kazıtmasını istedi... Karısı kabul etmeyince kırbaçla dövdü

Kıskanç koca eşine yıllarca işkence yaptı! Saçlarını kazıtmasını istedi... Karısı kabul etmeyince kırbaçla dövdü

25.05.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşanan bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kalanther Nibraz isimli bir adam 17 yıl boyunca eşine fiziksel ve psikolojik olarak şiddet uyguladığı için tutuklandı. Genç kadının yaşadıklarını anlattığı bir arkadaşının polise haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

Kıskanç koca eşine yıllarca işkence yaptı! Saçlarını kazıtmasını istedi... Karısı kabul etmeyince kırbaçla dövdü

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan Kalanther Nibraz isimli bir adam 17 yıllık evlilikleri boyunca eşine uyguladığı şiddet nedeniyle tutuklandı. Manchester Kraliyet Mahkemesi, Nibraz’ın kıskançlık nedeniyle eşini saçlarını kazıtmaya zorlamak, arkadaşlarıyla konuşmasını ve görüşmesini yasaklamak, fiziksel şiddet dahil olmak üzere pek çok eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

ARKADAŞININ ŞİKAYETİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Manchester Evening News'in bildirdiğine göre, ismi açıklanmayan bir kadının kocasının kendisine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddete dair bir arkadaşıyla yaptığı konuşma gerçeği ortaya çıkarttı. Kadının durumu polise şikayet edilince Nibraz tutuklandı. Kıskanç koca 27 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 5 yıl eşiyle görüşmesi yasaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere kıskançlık

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