Kıskançlık krizine girdi! Sokak ortasında kadınlar tekme tokat kavga etti: Çevredekiler ayırmak yerine tezahürat yaptı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Can Tho bölgesinde üç kadın arasında yaklaşık 10 dakika boyunca şiddetli bir tartışma yaşandı. Kavganın nedeninin kıskançlık belirtilirken kadınlardan birinin sevgilisiyle diğer kadının ilişkisi olduğu iddia edildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde 2 kadın tarafından kask, tekme ve tokatlarla bir kadının darp edildiği görüldü.

TEZAHÜRAT YAPTILAR

Kavga sırasında çevrede tezahürat yapan ve destek veren çok sayıda yer aldı. Ancak kimsenin kavgayı durdurmak için herhangi bir adım atmadığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak viral oldu.