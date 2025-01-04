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  4. Kıskançlık krizine girdi! Sokak ortasında kadınlar tekme tokat kavga etti: Çevredekiler ayırmak yerine tezahürat yaptı

Kıskançlık krizine girdi! Sokak ortasında kadınlar tekme tokat kavga etti: Çevredekiler ayırmak yerine tezahürat yaptı

04.01.2025 15:05
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.01.2025 15:05
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Vietnam'ın Can Tho bölgesinde sokak ortasında üç kadın arasında yaşanan tartışma kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. 2 kadın birlikte başka bir kadına saldırarak onu tekme tokat sokak ortasında darp etti. Çevredekiler kadınların kavgasını ayırmak yerine tezahürat yaparak olayı izlemeyi tercih etti.

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Can Tho bölgesinde üç kadın arasında yaklaşık 10 dakika boyunca şiddetli bir tartışma yaşandı. Kavganın nedeninin kıskançlık belirtilirken kadınlardan birinin sevgilisiyle diğer kadının ilişkisi olduğu iddia edildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde 2 kadın tarafından kask, tekme ve tokatlarla bir kadının darp edildiği görüldü.

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TEZAHÜRAT YAPTILAR

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Kavga sırasında çevrede tezahürat yapan ve destek veren çok sayıda yer aldı. Ancak kimsenin kavgayı durdurmak için herhangi bir adım atmadığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kavga
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