Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Tek dokunuşuyla 15 tuğlayı ortadan ikiye böldü: "Düşman başına"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Uzak Doğulu olduğu iddia edilen bir kadın üst üste konulan 15 tuğlayı tek bir hareketiyle ikiye ayırdı. Görüntünün en başında tuğla kulesinin önüne gelen kadın ellerini tuğla blogunun üzerine koyarak derin derin nefes alıp verdi. Nefes düzenini ayarladıktan sonra ise blokların üzerine kuvvetli bir şekilde vurdu.

Kadının tek darbesiyle tuğlalar ortadan ikiye ayrılırken o anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Düşman başına" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Farkındaysanız hepsi kesilmiş gibi düz kırılıyor. Kesin hile var" yorumunda bulundu.