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  4. Kısmetse Olur'da büyük aşk yaşamışlardı! Elif Nur Yel ile Sedat Polat ayrılığa daha fazla dayanamadı

Kısmetse Olur'da büyük aşk yaşamışlardı! Elif Nur Yel ile Sedat Polat ayrılığa daha fazla dayanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 12:01
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Yıllar sonra YouTube'da Öykü Serter'in sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur'da büyük aşk yaşayan Elif Nur Yel ile Sedat Polat yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı. Yarışmanın ardından da ilişkileri devam eden ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrılıklarını duyurmuştu. Elif Nur Yel ile Sedat Polat ayrılığa daha fazla dayanamadı ve barıştıklarını ilan etti.

Kısmetse Olur'da büyük aşk yaşamışlardı! Elif Nur Yel ile Sedat Polat ayrılığa daha fazla dayanamadı

Öykü Serter'in sunumu ile uzun bir aradan sonra YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur programına aşkları ile damga vuran Elif Nur Yel ile Sedat Polat yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.

Yarışmanın ardından da aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift geçtiğimiz haftalarda ayrılıklarını duyurmuş ve bu haberle sevenlerini üzmüştü.

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Elif Nur Yel, Instagram kanalından yaptığı paylaşımda; "2 yıldır süren ilişkimiz bitti arkadaşlar. Daha fazla yorum, hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatında başarılar" demişti.

ELİF NU

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Ünlü çift ayrılığa daha fazla dayamadı ve çift tekrar barıştı. Elif Nur Yel, Instagram hesabından paylaşım yaparak barıştıklarını ilan etti.

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