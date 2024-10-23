Kısmetse Olur'da büyük aşk yaşamışlardı! Elif Nur Yel ile Sedat Polat ayrılığa daha fazla dayanamadı

Öykü Serter'in sunumu ile uzun bir aradan sonra YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur programına aşkları ile damga vuran Elif Nur Yel ile Sedat Polat yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.

Yarışmanın ardından da aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift geçtiğimiz haftalarda ayrılıklarını duyurmuş ve bu haberle sevenlerini üzmüştü.

Elif Nur Yel, Instagram kanalından yaptığı paylaşımda; "2 yıldır süren ilişkimiz bitti arkadaşlar. Daha fazla yorum, hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatında başarılar" demişti.

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Ünlü çift ayrılığa daha fazla dayamadı ve çift tekrar barıştı. Elif Nur Yel, Instagram hesabından paylaşım yaparak barıştıklarını ilan etti.