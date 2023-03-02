Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ifşalandı! Meğer gamzeleri bile...

Kısmetse Olur'da Tolga ve Aybüke çiftinin bir gerekçe göstermeden programa gelmedikleri ve bu yüzden evden diskalifiye edildiği Öykü Serter tarafından açıklanmıştı. TikTok yayınları ile gündeme gelen fenomen Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ifşalandı.

21 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın eski halini görenler tanımakta zorlandı.

Yarışmada Tolga Kandemir'le birliktelik yaşayan Aybüke'nin estetiksiz hali şaşırttı.

Aybüke'nin yaşadığı değişim adeta ağızları açık bıraktı.

Boynuna yaptırdığı Çakal dövmesiyle de çok konuşulan Aybüke'nin gamzeleri bile estetik çıktı.



