Kistlerine isim verdi! İki yıldır içinde diş ve saçların çıktığını öğrendi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Page Davenport isimli bir kadın geçen haftalarda karın bölgesinde hissettiği şiddetli ağrı nedeniyle doktora başvurdu. Ayrıca adet döngüsünün dışında anormal bir kanaması olduğunu fark eden Davenport, ilk olarak hamile olduğunu düşünerek test yaptı. Ancak testlerin negatif çıkması üzerine soluğu doktorda aldı. TikTok’ta yaşadığı hastalığı anlatan Davenport, doktorların klinik sonuçlarını açıkladı. Uzmanın ağrıya neyin neden olabileceğini görebilmesi için ultrason taraması yapıldığını söyledi. Tarama sonucunda ise 7 cm’lik tavuk yumurtası büyüklüğünde iki kistinin olduğunu öğrendi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ŞAŞKINLIK YAŞADI

Davenport’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı. Kistlerin sağlığını olumsuz yönde etkileyip etkilemediğini soran sosyal medya kullanıcıları aynı zamanda doktorların bunu alıp almayacağını da merak etti. Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Davenport, bu durumun ağrıya neden olduğunu ve en kısa sürede ameliyat olacağını dile getirdi.



