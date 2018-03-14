Kıvanç Tatlıtuğ pistlere çıkıyor

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yapımcı Kerem Çatay ile Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Kerem Bey ile küçük bir toplantımız vardı diyen Tatlıtuğ, ”Onu hallettik eve geçiyoruz. Konuşuyoruz öyle ne edebiliriz ne yapabiliriz diye. Daha kesinleşmiş bir şey yok yani dizi sinema her şey” dedi.

Bu sene daha çok sinema filmlerinin gündeminde olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, “Öyle bir niyetim var. Fırsat buldukça da yapmayı düşünüyorum. Rakam belli değil proje geldikçe değerlendereceğim” diye konuştu. Hız tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ’un yeni sipariş verdiği go kart motoru sorulması üzerine “Siz nereden biliyorsunuz” diyerek “Yarışacağım bu sene inşallah. Hazırlıklar devam ediyor” sözlerini dile getirdi.

Annesinin geçmişte motora binmesini istemediği haberleri hatırlatılan 34 yaşındaki oyuncu “Benim bu bahsettiğim dört teker” diyerek yanıtladı. Tatlıtuğ, üzerindeki çamurlarla dikkat çeken özel modifiye yaptırdığı Chevrolet Tahoe Sport arazi cipine binerek uzaklaştı.