Kıvanç Tatlıtuğ'u taklit eden Berdan Mardini alay konusu oldu

Yakışıklı oyuncu kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün sosyal medya hesabından beyaz kaban ve şapkalı bir pozunu paylaştı. Oyuncunun oğluyla yaptığı paylaşımı kısa sürede gündem olurken önümüzdeki günlerde Survivor 2023'e gidecek olan Berdan Mardini'den de benzer bir paylaşım geldi.

TARZI KIVANÇ TATLITUĞ'A BENZETİLDİ

Tatlıtuğ'un ardından şarkıcı Berdan Mardini de ayna karşısında beyaz kaban ve şapkasıyla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Spor sonrası yaptığı paylaşımlarla konuşulan Mardini'nin beyaz kaban ve taytla verdiği poz da kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Tatlıtuğ ile kıyaslanan Mardini için "İnternetten sipariş verdiğim, eve gelen" yorumları yapıldı.

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Ilıcalı, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yeni sezonda kadroda yer alacağını duyurdu.