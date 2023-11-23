Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat galanın yıldızı! Beren Saat'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, İstanbul İçin Son Çağrı’nın galası Peninsula Otel'de gerçekleşti.

İzleyicileri New York'a unutulmaz bir yolculuğa çıkaran geceye filmin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere yapımcısı Onur Güvenatam, yönetmeni Gönenç Uyanık ve senaristi Nuran Evren Şit de katıldı.

Galaya ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh başta olmak üzere, sanat, eğlence ve sinema dünyasından aralarında Başak Dizer, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Hande Subaşı, Hasan Can Kaya, İbrahim Selim, Kenan Doğulu ve Sedef Avcı’nın da yer aldığı pek çok isim de katıldı.

BEREN SAAT'İN ELBİSESİ OLAY OLDU

İstanbul İçin Son Çağrı'nın başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat geceye elbette damga vurdu. İkili için "En yakışan ikili", "Aralarındaki kimya başka", "Üst düzel TV çifti ya", "Heykel gibiler" yorumları yapıldı.

Son dönemde iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Beren Saat'in elbisesi ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi Beren Saat'i "Bihter çekiciliği var çok şık" diyerek beğenirken kimi de "Elbise abajur gibi çok kötü" dedi.







