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Kıvılcım ve Doğa yine büyüledi! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifler

12.06.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta izleyicilerin severek takip ettiği Kızılcık Şerbeti dizisi, hikâyesi ve karakterleri ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyuncuların stiliyle de çok konuşuluyor. Sevilen dizinin karakterlerinin kombin alternatiflerini sizler için derledik! Göz atmaya ne dersiniz?

Kıvılcım ve Doğa yine büyüledi! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifler

Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştuğu günden beri izlenme rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümleriyle yine çok ses getirdi. Hikâyesinin yanı sıra birbirinin zıttı karakterleriyle de adından sıkça söz ettiren dizinin oyuncuları, her bölümde göz kamaştırıyor. Siz de dizideki karakterlerin kombinlerini beğeniyorsanız listelediğimiz parçalara bayılacaksınız. Haydi gelin, son bölümde giyilen kıyafetlere bulduğumuz muadil parçaları hep birlikte inceleyelim!

1. Saten şıklığı: Koton Basic Saten Gömlek

Kıvılcım ve Doğa yine büyüledi! Kızılcık Şerbeti 26. bölümde oyuncuların giydiği kıyafetlere alternatifler

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Kıvılcım'ın klasik ve şık tarzı oldukça beğeniliyor. Son bölümde giydiği bej ve beyaz çizgili saten gömleğini beğendiyseniz size harika bir önerimiz var. Koton markasına ait bej renkli saten gömlekle sade şıklığı yakalayacaksınız. İster ofiste ister şık bir akşam yemeğinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz Koton Basic Saten Gömlek favorileriniz arasına girecek, bizden söylemesi!

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2. Zamansız bir parça: Only Deri Ceket

Kıvılcım ve Doğa yine büyüledi! Kızılcık Şerbeti 26. bölümde oyuncuların giydiği kıyafetlere alternatifler

Siz de dolabınızda zamansız parçalara yer vermeyi seviyorsanız sıradaki parça, tam size göre. Çimen karakterinin bu bölümde giydiği deri ceket; herkesin dolabında olması gereken, bahar aylarının kurtarıcı parçası. Modası hiç geçmeyen deri cekete alternatif olarak Only Deri Ceket Gemma Faux Biker'a göz atabilirsiniz. Modeli ister spor ister şık parçalarla kombinleyebilirsiniz.

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3. Klasik tarzın vazgeçilmezi blazerlar: DeFacto Regular Fit Keten Görünümlü Blazer Ceket

Kıvılcım ve Doğa yine büyüledi! Kızılcık Şerbeti 26. bölümde oyuncuların giydiği kıyafetlere alternatifler

Blazerlar dolapların olmazsa olmazı. İster bir jean ister şık bir elbise üzerine yada sade bir kalem etekle giyebileceğiniz çok yönlü parçalar. Aylin karakterinin son bölümde yaptığı kombine bayıldık. Siz de krem rengiyle hemen her kombinde rahatlıkla kullanılabilecek modeli sevdiniz ve ona alternatif bir öneri isterseniz DeFacto Regular Fit Keten Görünümlü Blazer Ceket'i tercih edebilirsiniz!

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4. Şifon şıklığını yakalamak için: MİSS ÖZNUR Yakası Taş Kolyeli Şifon Bluz

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Pembe'nin nişan akşamı giydiği şifon, yakası taşlı kıyafetini beğendiyseniz MİSS ÖZNUR Yakası Taş Kolyeli Şifon Bluz, harika bir alternatif! Tayt ya da pantolonla kombinleyebileceğiniz parça, tek başına kombininizin yıldızı olacak. Taşlı yakası ile aksesuar kullanmanıza gerek kalmayacak bluz ile özel günlerde iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Hareketli kol detayı ile tüm dikkatleri üzerinizde toplayacaksınız!

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5. Sweatshirt olmayan dolap kalmasın: Tommy Hilfiger BXY Essential Logo 1 Sweatshirt

Kıvılcım ve Doğa yine büyüledi! Kızılcık Şerbeti 26. bölümde oyuncuların giydiği kıyafetlere alternatifler

Evde, okulda, alışverişte, sokakta rahatlıkla giyilebilen sweatshirtlere biz de bayılıyoruz. Çimen'in son bölümde evde giydiği kırmızı sweatshirte çok benzeyen bir öneri ile geldik. Rengiyle bizi kendisine çeken Tommy Hilfiger BXY Essential Logo 1 Sweatshirt'ü jean, eşofman altı hatta eteklerle kombinlemek mümkün. Siz de modeli her tarza uydurabilir ve yapacağınız kombinlerle cool bir duruş sergileyebilirsiniz!

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6. Kadife klasiğinden vazgeçmeyenlere: Ebossy Kadife Blazer

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Sönmez karakterinin şıklığına ve stiline bayılıyoruz. Son bölümde nişanda giydiği bu vintage parça da bizi harekete geçirdi. Her yaştan kadının severek kullanacağını düşündüğümüz bu parçanın muadili Ebossy Kadife Blazer için dolabınızda yer açabilirsiniz. Yüksek kalite kadife kumaşı, yumuşacık hissi ile kış ve bahar aylarında kullanabilirsiniz. Modeli gömlek veya tişörtlerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

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7. Kruvaze havasıyla göz kamaştıran: Aivtalk Örme Elbise

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Doğa, kruvaze yaka elbisesi ile beğenilerinizi kazandıysa güzel bir alternatifle karşınızdayız. Sade ve kruvaze yaka modeliyle göz kamaştıran Aivtalk Örme Elbise'nin içinde çok daha zarif gözükeceksiniz. Çıkarılabilir kemeri bulunan, esnek ve rahat örme kumaşa sahip elbise ile tek parçada istediğiniz şıklığı yakalayabilirsiniz. Herkesin beğenisini kazanan elbiseyi ofiste, günlük hayatta veya akşam dışarı çıkarken kullanabilirsiniz.

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8. Cool kombinler için: Suzanne Trençkot

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Yıllar geçse de trençkot modası geçmiyor. Bahar aylarında kombinleri çok daha şık hâle getirmek için midi boy modeller sıkça tercih ediliyor. Kıvılcım'ın tercih ettiği bu model, sade gömlek pantolon kombinini çok daha havalı göstermiş. Kıvılcım'ın trençkotuna çok benzeyen Suzanne Trençkot, bahar kombinlerinin favorileri arasında yer alıyor. Hem günlük hem klasik kombinlerinizi tamamlamak için dolabınızda bu parçaya yer vermeye ne dersiniz?

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9. Kurtarıcı parçaları sevenlere: Nuofengkudu Elbise

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Elimizin altında her zaman olmasını istediğimiz, acil durumlarda bizi kurtaran elbiseler vardır. Nursema da son bölümde öyle bir elbise ile karşımıza çıktı. Kurtarıcınız olacak bu model için alternatifimiz, Nuofengkudu Elbise. Elbiseyi yüksek topuklu ayakkabılarla kombinleyerek şıklığı yakalayabilirsiniz. Dilerseniz modeli sor ayakkabı veya sandaletlerle tamamlayarak günlük giyimde de kullanabilirsiniz. Siz de rahat ve şık bir stil benimseyenlerdenseniz elbiseye bir şans verebilirsiniz.

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10. Tüm gözleri üzerinize çekin: AUIOEY Saten Gömlek

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Nursema'nın kombinleri herkes tarafından beğenilerek takip ediliyor. Evde giydiği yeşil saten gömleği biz çok sevdik. Nursema'nın bu zarif gömleğine alternatif isterseniz AUIOEY Saten Gömlek ile mutlaka tanışmalısınız. Model sayesinde tek parça ile şıklığı yakalayabilirsiniz. Pantolon, etek, tayt ve şortlarla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz eşsiz renkli gömleği çok severek giyeceğinizden hiç şüphemiz yok!

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