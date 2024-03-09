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    4. Kıyafeti uygunsuz bulunca spor salonundan kovuldu! Sosyal medyadan uygulamaya isyan etti... "Kıyafetinde bir sorun yok"

    Kıyafeti uygunsuz bulunca spor salonundan kovuldu! Sosyal medyadan uygulamaya isyan etti... "Kıyafetinde bir sorun yok"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.03.2024 12:03
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    TikTok'ta Eryn diZerega kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir fitness tutkunu spor salonunda antrenman yaptığı sırada kıyafetinin uygunsuz bulunması nedeniyle kovulduğunu söyledi. Spor salonu sahibinin yanına gelerek üzerine bir tişört giymesini istediğini dile getiren diZerega durumu sosyal medyadan paylaşarak isyan etti.

    Spor salonunda kıyafetinin uygunsuz bulunması üzerine kovulduğunu söyleyen Eryn diZerega isimli kullanıcı TikTok'ta yaptığı açıklamasında, "Son zamanlarda bir vücut geliştirme spor salonuna gidiyordum ve spor sutyeni yasağıyla ilgili bir kural vardı. Bunun biraz tuhaf olduğunu düşündüm, ancak bu spor salonuyla ilgili her şeyi gerçekten beğendim, bu yüzden yine de kaydoldum" dedi.

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    Spor sutyeniyle spor yaptığı sırada salonun sahibinin yanına geldiğini söyleyen diZerega, " Sahibi yanıma geldi ve 'Bana bir iyilik yapıp üstüne bir tişört giyer misin?' dedi. Çok saygılı davrandım ve ona tişörtü giyeceğimi söyledim. Tişörtü giyip antrenmanı bitirdim ve bir daha orada spor yapmaya gitmedim" diye konuştu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü diZerega'nın kıyafetinde herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek genç kadına destek oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Giydiğin kıyafette bir sorun olduğunu düşünmedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir sorun yok hayatına devam et" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya spor salonu
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