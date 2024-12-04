Kız arkadaşına benzin döküp ateşe veren katil müebbet hapis cezasına çarptırıldı! "O kadar yanmıştı ki yüz hatlarını seçmek zordu"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki evlerinde 2021 yılının Nisan ayında 45 yaşındaki Leigh Pateman, sevgilisi Ellen Marshall'ı üzerine benzin dökerek yakmıştı. Marshall'ın 43 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine Pateman'ın cezası 18 yıldan müebbete yükseltildi. 11 Mart 2023'te gerçekleşen ölümünün resmi nedeni, aldığı yanıkların doğrudan sonucu olan zatürre olarak kayıtlara geçti

POLİSE İTİRAF ETTİ

Pateman, 22 Nisan 2021'deki cinayetin ardından polise Marshall alevlerin arasında kalmadan önce onu korkutmak için çakmağıyla oynadığını itiraf etti. Alevlerin yükselmesinden sonra Pateman bisikletiyle evden kaçarken polislere yan komşuları haber verdi.

ÖNCE SESLERİ DUYDULAR

İtfaiye ekipleri geldiğinde siyah dumanla dolu bir odadan gelen sesleri duydular. Savcı Sarah Knight, Marshall'ın fiziksel görüntüsünü tamamen değiştiren bir şekilde yandığını söyledi. Genç kadının kafasında çok az saç kaldığını ve yüzünün yandığını belirten savcı Sarah Knight, "Son derece ciddi, yaşamı değiştiren yaralanmalar yaşadı. Parmaklarını kaybetti ve ölümüne kadar sınırlı hareket kabiliyeti vardı. Başında çok az saç kalmıştı. Yüzü o kadar kötü yanmıştı ki yüz hatlarını seçmek zordu. Vücudunun giysilerinin olduğu yerler kavrulmuştu" dedi.