Rekoru 500! Erkeklerde flört etmeyi zorlaştıran ortak bir kusuru ortaya çıkardı: Sosyal medyadan adeta yorum yağdı

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Annie Knight, erkeklerin flört ettikleri sırada her zaman mükemmeli aradıklarını söyledi. Hayatında çok fazla ilişkisi olduğu için ruh eşini bulmaya çalışmanın kolay olmadığını dile getiren Knight, "Genel olarak flört etmenin zor olduğunu düşünüyorum; belki de çevrimiçi paylaşımları bunu benim açımdan biraz daha zor bir hale getiriyor" dedi.

Özellikle sosyal medya ve flört uygulamaları aracılığıyla insanların kolay bir şekilde iletişim kurabildiğini belirten Knight, "Ne yazık ki, bu jenerasyondaki erkeklerin flört uygulamalarında sağa sola kaydırmaya o kadar alıştıklarını düşünüyorum ki, her zaman daha iyisini arıyorlar. Var olmayan mükemmel bir şeyi arıyorlar" diye konuştu.