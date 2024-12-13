Kız arkadaşını döverek öldüren adam hapse atıldı! Günlerce devam etmiş: "Bunun iyi olmadığını biliyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Kent bölgesindeki evlerinde birlikte yaşayan 34 yaşındaki Hüseyin Kalyoncu ve 51 yaşındaki Sonia Parker arasında Parker'ın WhatsApp mesajları nedeniyle kavga çıktı. Kalyoncu Styles Close'daki evlerinde Sonia Parker'ı bayılttıktan sonra tutuklandı. Mahkemede, 51 yaşındaki Parker'ın defalarca kafasına ve gövdesine aldığı ağır darbeler sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Kalyoncu, Maidstone Crown Court'ta müebbet hapse mahkum edildi. Şartlı tahliye için değerlendirilmeden önce en az 19 yıl hapis yatacak.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Saldırının ardından sağlık görevlileri 51 yaşındaki Parker'ı hayata döndürmek için çalıştı ancak kısa süre sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Parker'ın vücudunda 69 yara izi, iç morluklar, karaciğer ve dalağında hasar, beş omurga kemiğinin kırılması ve kaburgaları ile göğsünde 19 kırık olduğunu söyledi. Patolog, yaralanmaların bazılarının ölümünden haftalar önce oluştuğunu tespit etti.

POLİSE KENDİSİ İHBAR ETTİ

Parker'ın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören Kalyoncu polisleri arayarak kendisini ihbar etti. Kalyoncu polisle yaptığı ilk konuşmasında, "Partnerimle kavga ediyorum. Ona yumruk attım ve yere düştü. Ambulansın gelmesini istiyorum. Bunun iyi olmadığını biliyorum." ifadelerini kullandı.