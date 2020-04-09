Kızartmadan daha lezzetli karnıyarık yapmak mümkün! Kızartmadan karnıyarık tarifi

Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karnıyarığın sofralarda her zaman yeri hazır. Hem lezzetli hem de yüksek kalorili bir yemek olan karnıyarığın birbirinden farklı pişirme şekilleri mevcut. Herkesin bildiği klasikleşen karnıyarık tarifinde patlıcanlar sıvı yağda kızartılır. Bu da yemeğin daha çok kalorili ve ağır olmasına neden olur. Eğer siz de daha hafif bir akşam yemeği istiyorsanız karnıyarığı yağda kızartmak yerine fırında pişirebilirsiniz.

KARNIYARIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

250 gram kıyma (dana eti ve kuzu etinden karışık kıyma çektirebilirsiniz)

6 tane patlıcan

1 tane soğan

2 tane domates

2 tane yeşil biber

2 yemek kaşığı domates salçası

Üzerini süslemek için maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytinyağı veya ayçiçeği yağı kullanabilirsiniz)

KIZARTMADAN KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Daha az kalorili ve bol lezzetli kızartmadan karnıyarık tarifinin ilk adımı olarak patlıcanları yıkayın.

Yıkayıp temizlediğiniz patlıcanları alacalı görünecek bir şekilde soyun.

Yıkayıp soyduğunuz patlıcanları kağıt havlu ile kurulayın.

Kızartmak yerine fırında pişirilecek olan patlıcanları üzerine yağlı kağıt örtülmüş olan fırın tepsisine sıra sıra koyarak yerleştirin.

Küçük bir kabın içerisine bir miktar zeytinyağı veya ayçiçeği yağı dökün. Bu yağı fırça kullanarak tepsideki patlıcanların üzerine iyice sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece sıcaklıktaki fırında patlıcanları 15 veya 20 dakika boyunca pişirin.

Patlıcanlar fırında pişerken kıymalı iç harcının yapımına başlayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak soğanları küp küp olacak şekilde doğrayın.

Karnıyarığın harcını pişirebilmek için tava kullanabilirsiniz. İçerisine sıvı yağ eklediğiniz tavayı altı yanan ocağın üzerine koyun.

Sıvı yağın ısındığına emin olduktan sonra küp küp doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar tavada kavurun.

Kavrulan soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar tavada pişirin.

Kıymalar kavrulurken yeşil biberleri küp küp olacak şekilde doğrayın ve domatesleri de rendeleyin. Hazırladığınız domates ile biberi kıymanın üzerine salçayla birlikte ekleyin.

Tavadaki tüm harcı iyice karıştırdıktan sonra üzerine baharatlarını ekleyerek pişmeye bırakın.

Fırındaki 20 dakikalık pişme süresinin ardından patlıcanları alarak sivri bir bıçak kullanıp ortalarından yarın.

Yarılan patlıcanların içerisine her birine eşit olacak şekilde kıymalı harcı pay edin.

İçleri harç ile dolan patlıcanların üzerine isterseniz birer dilim halinde domates ve biber ekleyebilirsiniz.

Daha sonra 1 su bardağı kadar sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı salçayı ekleyip eriyene kadar iyice karıştırın. Hazırladığınız bu salçalı suyu tepsideki karnıyarıkların üzerine dökün.

Karnıyarıkları fırında 20 dakika daha pişirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

