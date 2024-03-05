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  4. Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Yasak Elma'nın yıldızı diziye geliyor

Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Yasak Elma'nın yıldızı diziye geliyor

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 10:43
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NOW’un pazartesi akşamlarına damgasını vuran "Kızıl Goncalar" dizisine sürpriz bir isim katılıyor. Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca Asuman rolüne hayat veren Melisa Doğu "Kızıl Goncalar" dizisine transfer oldu.

Kızıl Goncalar'a bomba transfer! Yasak Elma'nın yıldızı diziye geliyor

"Kızıl Goncalar" dizisi Gold Film’in prestijli projelerinin başında geliyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna çok güçlü bir oyuncu katıldı.

kızıl goncalar99

Yasak Elma dizisinde 6 sezon boyunca Asuman rolüne hayat veren, son olarak da "Kopuk" dizisinde kamera karşısına geçen Melisa Doğu "Kızıl Goncalar"a transfer oldu.

ASUMAN

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melisa Doğu dizide "Ayza" karakterine hayat verecek ve hikâyeye tarikat tarafından bir karakterle katılacak. Ayza diziye oğlu Affan’la katılacak. Affan’a kimin hayat vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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