Kızıl Goncalar dizisine bir şok daha! Vakıflardan kiralanan 2 mekanın çekim izni iptal edildi

FOX TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kızıl Goncalar' dizisi ilk bölümden sonra gündeme bomba gibi düştü.

Faniler adlı hayali bir tarikatın üyelerinin seküler bir aileyle yollarının birleşme hikâyesini anlatan “Kızıl Goncalar” dizisi tepkilere maruz kaldı. Henüz sadece bir bölümü yayınlanan dizinin yayından kaldırılması için kampanya bile başlatıldı.

RTÜK de diziyle ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağını açıkladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son gelişme ise dizinin yapım şirketi Gold Film’in bazı mekanlarda çekim yapmasının engellendiği yönünde...

İddiaya göre; 8 ve 21 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden 2 mekan için alınan izinler iptal edildi.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapım şirketine yapılan bilgilendirmede büyük bütçeler ayrılarak yeniden dekore edilen dizinin 2 ana mekanında “Kızıl Goncalar” dizisinin çekim yapmasına engel konuldu.

RTÜK İNCELEMESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Müdürlük, şirkete Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş.'nin Kızıl Goncalar ismi dizisinde kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini açıkladı ve gerekçe olarak da diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK’ün inceleme başlatmasını gösterdi.

Alınan kararla zor durumda bırakılan dizinin yapım şirketi yeniden farklı yerlerdeki mekanlara bakmaya başladı.





