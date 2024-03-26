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  4. Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i Özcan Deniz'in o sahnesi tüyleri diken diken etti! Sosyal medyada yorum yağdı

Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i Özcan Deniz'in o sahnesi tüyleri diken diken etti! Sosyal medyada yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 15:02
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Kızıl Goncalar dizisinin her sahnesi çok konuşuluyor. Dizinin son bölümünde Levent'in Atatürk hakkında söyledikleri tüyleri diken diken etti.

Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i Özcan Deniz'in o sahnesi tüyleri diken diken etti! Sosyal medyada yorum yağdı

Yayınlandığı günden itibaren büyük beğeni toplayan Kızıl Goncalar dizisinin neredeyse her sahnesi çok konuşuluyor.

İlgi çekici senaryosuyla her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan dizi bu kez son bölümünde Levent karakterinin tiradıyla viral oldu.

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YORUM YAĞDI

Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin babası Suavi'ye Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği Hatay'ı kurtarmak için yaşadıklarını anlattığı sahne resmen tüyleri diken diken etti.

Levent'in o sahnesi kısa sürede viral olurken izleyicilerden övgü dolu yorumlar geldi.

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Sahneyle ilgili "Çok iyi sahneydi", "Atatürk'ün hastayken Hatay'a gidişi", "Çok güzel anlattı gerçekten", "İzlerken içimden bir 'Atam' be diye bağırttı" gibi yorumlar geldi.

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Kızıl Goncalar sosyal medya
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