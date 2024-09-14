Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan tokat gibi gönderme! Kimse yakıştıramadı, tepki çekti!

Kurtlar Vadisi'ndeki Elif rolüyle hafızalara kazınan ve birçok başarılı projede yer alan Özgü Namal, ekranlara uzun bir ara vermişti. Geçtiğimiz yıl Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden ekranlara dönmüştü. Meryem karakterine başarılı bir şekilde hayat veren ünlü oyuncu diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgü Namal, Kızıl Goncalar'a övgüler yağdırırken yurt dışından uyarlanan dizilere ağır bir eleştiri yaptı.

"HIRSIZLIK YAPMIYORUZ"

Özgü Namal, Necati Şahin imzalı Kızıl Goncalar'ın hikayesi için "Yüzde 100 yerli ve Türk malı. Devşirme ya da hırsızlık yapmıyoruz." dedi. Sevilen oyuncunun bu göndermesi birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar da Namal'ın bu açıklamasını destekledi.

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