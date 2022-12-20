Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

Dizide seküler bir aileden, muhafazakar bir aileye gelin giden Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Türkoğlu, Emanet dizisindeki rol arkadaşı, Halil İbrahim Ceyhan ile sevgiliymiş.



Dizide iki aile arasında kalan Doğa, izleyicilerin ilk bölümden dikkatini çeken isim oldu. Genç oyuncu, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doğa’nın Fatih’e haber vermeden okula tekrar başlamasıyla ikili arasında başlayan gerginlik yayınlanan bölümde ailelere sıçradı. Fatih’in, Kıvılcım’a verdiği tepkiye karşılık Doğa; Pembe, Alev ve Abdullah Bey arasında yaşanan gerginliği Fatih’e anlattı. Doğa’nın isteğiyle iki ailenin buluştuğu akşam yemeğinde ise soğuk rüzgarlar esti. Bölümün en çok konuşulan sahnesi Kıvılcım’la dava sürecinden dönen Kübra’nın, özel eğitim ihtiyacı olan oğlu için Kıvılcım’ın çalıştığı okula başvurması oldu.



Kıvılcım; Kübra’nın oğlu Muhammed’in eğitim alabilmesi için okul yönetimini ikna etmeyi başardı. İki annenin önyargılarını geride bırakarak birbirine sarılması izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öte yandan Ömer’in yıllar önce vefat eden ikiz kardeşi Bekir’in mezarını ziyaret ederek, “Emanetini sonsuza dek koruyacağım” sözleri bölümün en çok merak edilen sahnesi oldu. Umut, müzik grubunun sahne aldığı mekana Nursema’yı davet etti.



Çok istese de konsere katılamayan Nursema’ya, Umut’un bir parkta müzik grubuyla birlikte şarkı söyleyerek sürpriz yapması bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Bölümün final sahnesinde ise Fatih’in, Doğa’nın sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermesi bardağı taşıran son damla oldu. Doğa, Fatih’e bıraktığı “bitti” notuyla annesinin evine geri dönmeye karar verdi.

