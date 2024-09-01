Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Mardin'de aşka geldi! Kalbini bakın kime kaptırdı

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' rolü ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan ve Alp Navruz gibi isimlerle birlikte olan Sıla Türkoğlu bu kez gönlünü bir işletmeciye kaptırdı.



Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu işletmeci Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi.

Taze aşıklar Mardin'de bir düğün töreninde yan yana görüldü.

İşletmeci olduğu bilinen Ata Ayyıldız daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile bir beraberlik yaşamıştı.

Sosyal medyada gündem olan aşk pozlarının ardından ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.