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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Mardin'de aşka geldi! Kalbini bakın kime kaptırdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.09.2024 08:29
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Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yeni aşkı Mardin'de belgelendi. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, gönlünü kaptırdığı Ata Ayyıldız ile Mardin'de bir düğünde görüntülendi.

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' rolü ile adından söz ettiren Sıla Türkoğlu özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Daha önce meslektaşları Halil İbrahim Ceylan ve Alp Navruz gibi isimlerle birlikte olan Sıla Türkoğlu bu kez gönlünü bir işletmeciye kaptırdı.
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Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu işletmeci Ata Ayyıldız ile ilk kez görüntülendi.

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Taze aşıklar Mardin'de bir düğün töreninde yan yana görüldü.

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İşletmeci olduğu bilinen Ata Ayyıldız daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile bir beraberlik yaşamıştı.

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Sosyal medyada gündem olan aşk pozlarının ardından ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

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Mardin Aşk Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
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