MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Aleyna Yalçın'la görüntülenince panik olmuştu! Açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Aleyna Yalçın'la görüntülenince panik olmuştu! Açıklama geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 12:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, dansçı sevgilisi Aleyna Yalçın'la ilk kez Etiler’de görüntülenmişti. Aleyna Yalçın ile görüntülenince panik olan Doğukan Güngör’den konu ile ilgili açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Aleyna Yalçın'la görüntülenince panik olmuştu! Açıklama geldi

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör ile partneri Sıla Türkoğlu arasında ilişki olduğu iddiaları sık sık gündeme geliyordu.

KIZILCIK ŞERBETİ

Güngör'ün gerçek aşkı ortaya çıktı. Oyuncu, dansçı Aleyna Yalçın’la ilk kez ‘Aramızda Kalmasın’ tarafından Etiler’de görüntülendi.

"SILA DA ARKADAŞIM"

Aleyna Yalçın ile görüntülenince panik olan Doğukan Güngör’den konu ile ilgili açıklama geldi.

DOĞUR

Gazetemagazin'in haberine göre, Güngör, “Aleyna arkadaşım, kamera birden gelince panik oldum. Hayatımda kimse yok... Sıla da arkadaşım...” ifadelerini kullandı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekranlar dönmeyecek! Açıklaması şaşırttıEkranlar dönmeyecek! Açıklaması şaşırttı
Soluğu Cannes'da aldı! Yine gündem olduSoluğu Cannes'da aldı! Yine gündem oldu
Ünlü futbolcu nişanlandı! Pozlarına mesaj yağdıÜnlü futbolcu nişanlandı! Pozlarına mesaj yağdı
Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör
En Çok Okunan Haberler
Koç Grubu, Yapı Kredi Bankası'nı satıyor mu?

Koç Grubu, Yapı Kredi Bankası'nı satıyor mu?

Emekliye yüzde 15 indirim!

Emekliye yüzde 15 indirim!

Gündem yaratacak ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ iddiası! Valiyle tartıştı; ‘Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin’

Gündem yaratacak ‘Cumhurbaşkanı Danışmanı’ iddiası! Valiyle tartıştı; ‘Boş verin yerini beğenmiyorsa çeksin gitsin’

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet görüntüleri! Acı haber bugün geldi

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet görüntüleri! Acı haber bugün geldi

Ses getirecek 'bay Zühtü' çıkışı: "Bugün değilse ne zaman!"

Ses getirecek 'bay Zühtü' çıkışı: "Bugün değilse ne zaman!"

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'ikiz araçla ekspertiz'

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'ikiz araçla ekspertiz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.