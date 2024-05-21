Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Aleyna Yalçın'la görüntülenince panik olmuştu! Açıklama geldi

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör ile partneri Sıla Türkoğlu arasında ilişki olduğu iddiaları sık sık gündeme geliyordu.

Güngör'ün gerçek aşkı ortaya çıktı. Oyuncu, dansçı Aleyna Yalçın’la ilk kez ‘Aramızda Kalmasın’ tarafından Etiler’de görüntülendi.

"SILA DA ARKADAŞIM"

Aleyna Yalçın ile görüntülenince panik olan Doğukan Güngör’den konu ile ilgili açıklama geldi.

Gazetemagazin'in haberine göre, Güngör, “Aleyna arkadaşım, kamera birden gelince panik oldum. Hayatımda kimse yok... Sıla da arkadaşım...” ifadelerini kullandı.







