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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i için yapılmıştı... Şimdi de Bahar'ın Timur'u için site açıldı! Tokatlamak isteyenler...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 15:56
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Sıla Türkoğlu ile başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Fatih' karakteri ile izleyenlerin öfkesini kazanan Doğukan Güngör için bir 'Tokatlama sitesi' açılmıştı. Şimdi de aynı durum Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat verdiği Timur karakteri için yapıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i için yapılmıştı... Şimdi de Bahar'ın Timur'u için site açıldı! Tokatlamak isteyenler...

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Fatih' karakteri ile izleyenlerin tepkisini kazanan Doğukan Güngör için bir 'Tokatlama sitesi' açılmıştı.

FATİH

'Fatihi.tokatla' sitesi ile dizi takipçileri 'Fatih' karakterinden doya doya hırsını almıştı.

fatihi tokatla

TİMUR İÇİN DE...

Şimdi de aynı şey Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisindeki 'Timur' karakteri için yapıldı. Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat verdiği Timur karakteri izleyenlerin öfkesini kazandı ve 'Timur' için tokatlama sitesi açıldı.

TİMUR

Sosyal medyada 'Rahatlama geldi', 'Çok iyi geldi', 'Resmen bunu bekliyormuşum' gibi yorumlar yapıldı.

timur tokat

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Mehmet Yılmaz Ak bahar doğukan güngör Kızılcık Şerbeti Demet Evgar karakteri
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