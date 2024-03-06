Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i için yapılmıştı... Şimdi de Bahar'ın Timur'u için site açıldı! Tokatlamak isteyenler...

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Fatih' karakteri ile izleyenlerin tepkisini kazanan Doğukan Güngör için bir 'Tokatlama sitesi' açılmıştı.

'Fatihi.tokatla' sitesi ile dizi takipçileri 'Fatih' karakterinden doya doya hırsını almıştı.

TİMUR İÇİN DE...

Şimdi de aynı şey Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisindeki 'Timur' karakteri için yapıldı. Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat verdiği Timur karakteri izleyenlerin öfkesini kazandı ve 'Timur' için tokatlama sitesi açıldı.

Sosyal medyada 'Rahatlama geldi', 'Çok iyi geldi', 'Resmen bunu bekliyormuşum' gibi yorumlar yapıldı.