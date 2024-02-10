Kızılcık Şerbeti’nin Metehan’ı Rahimcan Kapkap’ından duygusal ödül konuşması: "Müsadenizle ödülümü..."

Show TV ekranlarının rekorlar kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümlerine tam gaz devam ediyor.

“Kızılcık Şerbeti” dizisi hemen hemen bütün karakterleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Dizinin Metehan’ı Rahimcan Kapkap İTÜ EMÖS Ödük Töreni’nde “En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü.

Ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yapan oyuncu salondakileri duygulandırdı. Rahimcan Kapkap, ödülüne dair sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

"ÖDÜLÜMÜ BABAMA ADAMAK İSTİYORUM"

Ödülünü babasına ithaf eden Rahimcan Kapkap yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Bunu sizin elinizden almak çok kıymetli… Bugün sadece beni değil, hayatta en çok kıymet verdiğim ailemi de gururlandırdınız. Kızılcık Şerbeti’nin tüm ekibine, yapımcısına, senaristine, yönetmenine, kamera önündeki ve arkasında çay veren Mamuş abimize söz verdim. Teşekkür etmek istiyorum. Yılın en iyi işinde en iyi ekiple oynamak çok kıymetli ve müsadenizle ödülümü yazın kaybettiğim babama adamak istiyorum… Senin için baba gururlan…”









