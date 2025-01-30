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  4. Kızından ev kirası alıyor! Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: Destekleyen de oldu tepki gösteren de...

Kızından ev kirası alıyor! Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: Destekleyen de oldu tepki gösteren de...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.01.2025 11:58
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TikTok'ta 'roxreviews' kullanıcı adını kullanan Roxy, kızından aylık 120 sterlin (yaklaşık 5 bin 346 TL) ev kirası aldığını söyledi. Paraya ihtiyacı olmamasına rağmen sadece kızına sorumluluk kazandırmak için böyle bir uygulama yaptığını dile getiren anne fikrini sosyal medyadan paylaştıktan sonra karışık tepkiler aldı.

Kızından ev kirası alıyor! Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: Destekleyen de oldu tepki gösteren de...

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'roxreviews' kullanıcı adını kullanan Roxy kızından ev kirası aldığını söylediği sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Diğer ebeveynlere çocuklarından ne kadar ücret aldıklarını sormak için sosyal medya paylaşımında bulundu ancak beklediği tepkiyi alamadı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Roxy'in gönderisine tepki gösterdi.

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TEPKİLERİN ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

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Yaşam maliyetinin yükseldiğini söyleyen Roxy, "Eğer okumuyorsanız ya da para biriktirmiyorsanız anne ve babasıyla birlikte yaşayan çocukların onlara bir şekilde katkıda bulunması gerekiyor. Temizlik olsun, yemek veya ısınma için para vermek olsun. Bir şekilde katkı gerekir. Günümüzde yaşam maliyeti çok yüksek. Eğer anne babanıza saygı duyuyorsanız, onların sizin yetişkin halinize bakmasını beklemezsiniz. Çocuğunuz 40 yaşına geldiğinde ve hala sizden geçiniyorsa, o zaman bu sizin suçunuzdur." dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Video kısa sürede ilgi gördü ve birçok kullanıcı düşüncelerini paylaşmak için yorumlar bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Vay canına. Hala evde yaşarken anne ve babama tek bir kuruş bile ödemek zorunda kalmadım." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben şahsen çocuklarımdan ücret talep edemezdim." yorumunu yaptı.

Çocuğunuzdan hangi yaşta kira talep edersiniz?

16-18
19-21
22-25
Ben hiçbir zaman almazdım
25+

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Kira
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