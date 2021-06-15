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  4. Kızını parka götürürken öldürülmüştü! 6 şüpheli tutuklandı

Kızını parka götürürken öldürülmüştü! 6 şüpheli tutuklandı

15.06.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'deki silahlı saldırıda, kızını parka götürürken başından vurulan Okan Karaten'in (48) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kızını parka götürürken öldürülmüştü! 6 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 12 Haziran'da İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan kişilere yönelik otomatik silahlarla açılan ateş sonucu yoldan geçen Okan Karaten'in hayatını kaybetmesi, kurye olarak çalışan M.T'nin (23) ve gruptan bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emlakçılık yaptıkları öğrenilen şüpheliler Halis Y. (56), Ahmet A. (54), Gültekin E.A. (26) ile karşı gruptaki Cem İ. (36), Osman T. (28), İslam A. (21) ve Berkay G. (27), polis ekipleri eşliğinde emniyetten çıkarılarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin olayda kullandığı bir pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve otomatik silah ele geçirildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 6'sı "olası kastla öldürmek" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta 12 Haziran'da öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişi ya da kişiler, sokakta rastgele otomatik silahlarla ateş açtı.

Açılan ateşte olayla ilgisi bulunmayan Okan Karaten, 2 yaşındaki kızını parka götürürken başından yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan kurye M.T. ile gruptan bir kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli silahlı saldırı

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