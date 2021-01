Klasiklerden sıkılanlara damak çatlatan yöresel lezzet: Pideli tirit tarifi!

Tirit, et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemektir. Dilerseniz pideli dilerseniz de simit ile yöresel lezzeti hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

300 gr sotelik dana kuşbaşı et

2 adet tırnak pide veya simit

2 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı salça

1 adet piyazlık doğranmış kırmızı soğan

5 yemek kaşığı Bizim Yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 su bardağı süzme yoğurt

1/2 demet maydanoz

HAZIRLANIŞI

Adım 1

Tırnak pideleri bütün olarak tavada erittiğiniz 2 yemek kaşığı Bizim Yağ ile hafifçe çevirin. Tavadan aldıktan sonra dilimleyerek servis tabağına dizin.

Adım 2

Aynı tavaya 2 yemek kaşığı Bizim Yağ'ı koyup kızdırın ve kuşbaşı etleri kavurun. Kimyon ilave edip, et suyuyla birlikte etleri pişirin. Yarım bardak kadar et suyunu ayırın.

Adım 3

Ayrı bir tavada bir yemek kaşığı Bizim Yağ'ı erittikten sonra salçayı atıp kavurun. Pul biber ve tuzunu da ilave edin.

Adım 4

Tırnak pidelerin üzerine kalan et suyunu gezdirin. Üzerine süzme yoğurttan koyun, sonra pişen etlerinizi koyun.

Adım 5

Salçalı sosu üzerine gezdirin ve üzerine tuzla ovulmuş kırmızı soğanlarınız ve doğranmış maydanozlarla süsleyin.

Püf Noktası

Bayat ekmeklerinizle de yapabilirsiniz.