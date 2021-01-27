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Klasiklerden sıkılanlara damak çatlatan yöresel lezzet: Pideli tirit tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.01.2021 08:36 | Son Güncelleme:
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Kastamonu yöresine ait olan simit tiridi tarifi ile akşam yemeklerinizi hem leziz hem de doyurucu bir şekilde geçirebilirsiniz. Klasik akşam yemeği tariflerinden sıkıldıysanız kesinlikle simit tiridini denemenizi öneriyoruz.

Tirit, et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemektir. Dilerseniz pideli dilerseniz de simit ile yöresel lezzeti hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 300 gr sotelik dana kuşbaşı et
  • 2 adet tırnak pide veya simit
  • 2 su bardağı et suyu
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 adet piyazlık doğranmış kırmızı soğan
  • 5 yemek kaşığı Bizim Yağ
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1/2 demet maydanoz

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HAZIRLANIŞI

Adım 1
Tırnak pideleri bütün olarak tavada erittiğiniz 2 yemek kaşığı Bizim Yağ ile hafifçe çevirin. Tavadan aldıktan sonra dilimleyerek servis tabağına dizin.
Adım 2
Aynı tavaya 2 yemek kaşığı Bizim Yağ'ı koyup kızdırın ve kuşbaşı etleri kavurun. Kimyon ilave edip, et suyuyla birlikte etleri pişirin. Yarım bardak kadar et suyunu ayırın.
Adım 3
Ayrı bir tavada bir yemek kaşığı Bizim Yağ'ı erittikten sonra salçayı atıp kavurun. Pul biber ve tuzunu da ilave edin.
Adım 4
Tırnak pidelerin üzerine kalan et suyunu gezdirin. Üzerine süzme yoğurttan koyun, sonra pişen etlerinizi koyun.
Adım 5
Salçalı sosu üzerine gezdirin ve üzerine tuzla ovulmuş kırmızı soğanlarınız ve doğranmış maydanozlarla süsleyin.

Püf Noktası
Bayat ekmeklerinizle de yapabilirsiniz.

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