Klasiklerden sıkılanlara damak çatlatan yöresel lezzet: Pideli tirit tarifi!

Tirit, et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemektir. Dilerseniz pideli dilerseniz de simit ile yöresel lezzeti hazırlayabilirsiniz.
Adım 1
Tırnak pideleri bütün olarak tavada erittiğiniz 2 yemek kaşığı Bizim Yağ ile hafifçe çevirin. Tavadan aldıktan sonra dilimleyerek servis tabağına dizin.
Adım 2
Aynı tavaya 2 yemek kaşığı Bizim Yağ'ı koyup kızdırın ve kuşbaşı etleri kavurun. Kimyon ilave edip, et suyuyla birlikte etleri pişirin. Yarım bardak kadar et suyunu ayırın.
Adım 3
Ayrı bir tavada bir yemek kaşığı Bizim Yağ'ı erittikten sonra salçayı atıp kavurun. Pul biber ve tuzunu da ilave edin.
Adım 4
Tırnak pidelerin üzerine kalan et suyunu gezdirin. Üzerine süzme yoğurttan koyun, sonra pişen etlerinizi koyun.
Adım 5
Salçalı sosu üzerine gezdirin ve üzerine tuzla ovulmuş kırmızı soğanlarınız ve doğranmış maydanozlarla süsleyin.
Püf Noktası
Bayat ekmeklerinizle de yapabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum