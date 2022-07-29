Klibi fazla erotik bulunmuştu! Aynur Aydın: Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum

Ateşli sahnelerin olduğu Siyah klibiyle gündemde olan Aynur Aydın bir takipçinin "Ahlaksızlar kervanına katılmış hayırlı olsun" yorumuna "Katıldığım en güzel kervan gurur duyarım" yanıtını vermişti.

Son teklisi 'Siyah' ile magazin gündeminde olan ünlü popçu, klibin iddialı olduğu şeklindeki yorumlara dair Milliyet'e şu yanıtı verdi:

Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde gayet normal karşılanıyor. Benim çok içime sinen bir proje oldu. Her karanlığın ardında bir aydınlık olduğuna inanlardanım. Şarkımda da bunu anlatmak istedim. Çok fazla yorum aldım. Sevildiğini düşünüyorum ama tabii ki kötü yorumlar da var. Buna da artık alıştık.

