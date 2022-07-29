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  4. Klibi fazla erotik bulunmuştu! Aynur Aydın: Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum

Klibi fazla erotik bulunmuştu! Aynur Aydın: Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum

29.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son klibi Siyah ile gündemde olan Aynur Aydın geçtiğimiz günlerde kendisine olumsuz yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Klibindeki erotik sahnelerle gündem olan Aynur Aydın sorulara "Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Klibi fazla erotik bulunmuştu! Aynur Aydın: Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum

Ateşli sahnelerin olduğu Siyah klibiyle gündemde olan Aynur Aydın bir takipçinin "Ahlaksızlar kervanına katılmış hayırlı olsun" yorumuna "Katıldığım en güzel kervan gurur duyarım" yanıtını vermişti.

Son teklisi 'Siyah' ile magazin gündeminde olan ünlü popçu, klibin iddialı olduğu şeklindeki yorumlara dair Milliyet'e şu yanıtı verdi:

Aynur Aydın'ın klibindeki ateşli sahneler olay oldu! &quot;Ahlaksızlar kervanına katılmış&quot; yorumuna bomba yanıtAynur Aydın'ın klibindeki ateşli sahneler olay oldu! "Ahlaksızlar kervanına katılmış" yorumuna bomba yanıt

Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde gayet normal karşılanıyor. Benim çok içime sinen bir proje oldu. Her karanlığın ardında bir aydınlık olduğuna inanlardanım. Şarkımda da bunu anlatmak istedim. Çok fazla yorum aldım. Sevildiğini düşünüyorum ama tabii ki kötü yorumlar da var. Buna da artık alıştık.

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Aynur Aydın
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